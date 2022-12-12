自由廣場》白紙，能算一場革命嗎？

◎ 白兆

「白紙革命」在中國境內如旋風過境，來勢洶洶的同時也迅速悄無聲息地消失，目前看來中國的下一步是逐漸開放，畢竟改革開放幾十年積攢下來的國本，這三年已經揮霍一空，這場鬧劇再演下去，下一步就是自取滅亡了。

不過從開始以來我一直對白紙革命持保留意見，誠然，這場運動最終迫使中央低頭並逐步緩解殘忍的封控措施，但這真的能算一場革命嗎？革命代表著民眾覺醒和政治制度的轉變，甚至是推翻現有政權，而現有的制度轉變了嗎？貪污腐敗、地方層層壓迫的問題得到解決了嗎？方艙醫院建好了總要有人去住才行，核酸廠商故意將病毒混進檢測棒人為製造大量陽性，拉一個人進去方艙醫院就能獲收三千五百元人民幣的政府補貼，短短一年裏核酸產業鏈所斂收的八百五十多億人民幣，有人追查嗎？什麼都沒有，一切都還是原來的一潭死水，自由民主這樣的口號不過也是當時喊喊就算了，畢竟中國人只想要回「正常的生活」便足夠，一切朝錢看，繼續自我麻木。

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綜觀歷史，中國的每一次革命都是人民已經被逼到絕境沒有退路，而每每但凡給一點甜頭都能夠平息民怨和眾怒，那些悲痛很快又被遺忘。歷史不斷重演，中國人在打一個巴掌給一個甜棗裏無限循環。嚴格意義上來講，這並不能算一場革命，而是案板上的魚已被刀刃沒入咽喉，用僅剩的一口氣所做出的最後掙扎罷了。

雖然這次已經是中國史上一次極為罕見的反抗行動，但原諒我對中國未來的看法還是比較悲觀，極權仍舊掌握在一個人的手裏，為了陪著他把這場作秀演下去，這三年裡付出了多麼慘痛的代價！思想文化的封閉以及節節後退也並沒有停止，中國真正的轉變時刻還遠遠沒有到來，現在所做的一切，也不過是一如往常地把問題繼續掩藏起來，國家的浮華就像泡沫一樣流於表面，其實內裏早已爛到根基。政治體系、司法系統、教育解放，哪一項不需要改革？但如此巨大的變革又怎麼可能一朝一夕打碎重組並建立起來？我衷心希望白紙革命是一個良好的開始，能夠成為一個民眾覺醒的催化劑，不要讓這一點點的微弱火花再次淹沒在洪流之中。

（作者從事藝術行業，現居倫敦）

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