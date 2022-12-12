自由廣場》中研院的荒謬判定

◎ 李文華、林明璋、陳良博、廖運範、自由學社

中央研究院依法必須於「全國學術界」選出院士，但是卻長年選出既非本國國民、也不在國內任職，並非本國學術界的學者擔任院士。近年受到監察院及立法院糾正，終於承諾從今年的院士選舉開始，候選人必須具有本國國籍，才能當選。但是相關的院士委員會，對於國籍判定荒謬錯誤，中研院院方還為之辯護，令關心本院聲譽的院士和研究同仁不敢苟同。

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今年十一月，中研院院士委員會作出決議，認定三位非台灣學術界人士擁有院士資格。這三位人士沒有台灣的身分證件，不在台灣出生，也未曾在台灣定居或就職。但是中研院選擇牽強依照國籍法解釋，認定他們有我國籍。按照這個邏輯，胡錦濤因為在一九四九年前的中國出生，就擁有中華民國國籍。習近平因為父親出生時具有中華民國國籍，也有中華民國國籍！同理，習的女兒，也因為父親具有我國國籍，所以也是我國國民。按照這樣的判定，中華人民共和國十三億人口，除了少數新近歸化的人之外，也都擁有中華民國國籍。這是莫大的荒謬！

中研院對院士資格的做法，實在讓人汗顏。即使是一般的中小學，都可以要求學生提出身分及戶籍資料，簡單、正確地判定學生是否符合入學資格。中研院作為全國最高研究機構，卻始終不能正確判定院士的資格。判定本國籍的做法其實很簡單，就是請院士候選人拿出中華民國身分證或護照。但是，院士委員會不要求國籍有疑義的候選人提出國籍證明，卻要候選人提供「出生日期、出生地之證明、父親出生證明文件」等等舉證，然後自行幫他們判定。協助的中研院秘書處處長，還承認舉證困難。判定結果確實荒謬。尤其是中研院判定一位具有新加坡籍的候選人具有我國國籍。新加坡嚴格禁止雙重國籍，該人士既然擁有新加坡國籍，就不可能兼有我國國籍。結果中研院卻要違反新加坡法律，硬要送給對方我國國籍，豈不荒唐？

中研院既然做出如此荒謬決定，我們建議，依中研院廖俊智院長在立法院答詢時的提議，由代表全國民意的立法院修正中研院組織法的條文，明確要求院士必須擁有中華民國身分證或護照。另外中研院的外文名稱，一直和中國科學院混淆不清，也請國會在修法時一併解決。

（作者為中研院院士、研究人員社團）

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