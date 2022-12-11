自由廣場》從廣闊的國際視野看台灣人權工作，1960-1990

◎ Linda Gail Arrigo 艾琳達

1982年以前，對台灣人權工作（宗教團體以外）產生重大影響的外國人，主要是梅心怡(Lynn Miles)、三宅清子、艾琳達。然而，他們並不是單獨一個人就能發生效果的，而是有一群外國志願者扮演了重要的角色，形成聯絡網，秘密傳遞信息及把事件公開。這三個人與知名的台灣異議份子和社會反政權的人有深深的聯繫；這些事情太多了，無法在本文稿談到。

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歷史過程是，這三人都是在1960年代初來到台灣，他們觀察到政府對台灣大多數本省人的壓迫，和強制控制知識分子的言論與意識形態，包括外省人統治集團的知識分子在內。他們看到媒體宣傳的所謂台灣是「自由中國」、「中華民國是中國合法政府」等，是明顯的謊言，令三人反感，決定採取行動。

然而，對於梅心怡和艾琳達以及大多數的外國同事來說，採取行動揭露這種謊言的動機，主要是因為他們自己的政府——美國，是這種宣傳的始作俑者，並擴大宣傳，以作為其反共理由的一部分。不僅如此，美國還支持世界上的許多傀儡和獨裁者，遍及拉丁美洲、中東和亞洲，而對台灣影響最大的是越南戰爭。這場戰爭殺死了超過五萬名美國人和數百萬越南人，這就是爆發當年反越戰運動的緣由，也對這兩人產生了極深的影響。梅心怡本人曾被美國徵召，為了避免入伍當小兵，他去越南的一家直升機承包商工作了一年（1968-69年）。艾琳達的父親曾於1958-61年在台灣MAAG軍事顧問團任職，後來1963-68年在台灣，艾琳達陸續接觸到他在美軍和官方朋友，看到他們如何虛假不實的解釋，蔣介石為何在中國的內戰大敗。

關注亞洲學者委員會是美國學術界成立於1968年的一個組織——反對血腥的越南戰爭和對中華人民共和國的冷戰孤立。曾經有許多通過梅心怡和艾琳達幫助台灣人權工作的人，都是該組織的成員，雖然也有一些人擔心中國的反應，如果他們站出來支持「台獨」。

日本參與者的動機相似，譬如大多數是國際主義和反戰組織（如AMPO）的成員，後者也批評美國帝國主義。但對於一些日本人來說，似乎也對台灣作為他們的前殖民地，具深厚的文化與歷史的連結，有一種揮之不去的共同感和責任感。這使得三宅清子和其他執行人權任務的日本訪客，可以輕鬆地與年長的台灣人溝通。

有些人權報導的協助來自記者和學者，他們的職業是要準確報導世界各地的政治和社會發展。這些人經常與中華民國政府新聞局和安全機構發生衝突——他們自己受到警告、監視和驅逐的經歷，使他們更加支持台灣異議份子。

對台灣人權的關注也來自宗教團體，出於道義責任感，其中最著名的是台灣長老會(PCT)，其根源可追溯到1865年的台南。PCT內部民主的長期實踐，及其由英國、加拿大和美國傳教士組成的網絡，使PCT在日本殖民時代及中華民國戒嚴時期，有時可以獨立的在國際上發聲。

相比之下，天主教會大多是在1949年隨著中華民國政府逃離中共鎮壓而來到台灣的，並以冷戰意識形態支持蔣介石。然而，學會裏說台灣本土語言的神父，往往會零星的站在被打壓的當地民眾的立場上，說出一些反抗和聲援。這些人大多是瑪利諾會 （美國）和哥倫班會（愛爾蘭）的神父，他們有明確的使命為窮人服務。在1965年梵蒂岡改革之後，天主教會制定了一項政策，走向平民百姓，耶穌會和其它派別也跟隨。

從1971年到1979年，居住在大阪的梅心怡是台灣人權工作的核心，他無償、秘密、持續的主持協調、派人完成任務、散發新聞報導。他孜孜不倦地將中文和日文的報告及資料翻譯成英文，製作成時事通訊，並向國際特赦組織發出呼籲。1978年後，民主運動/美麗島雜誌在台灣公開抗議戒嚴法，艾琳達成為英文媒體聯絡人；她是1980年以美國為基地的人權運動的代表人物，聲援高雄事件被告人，有數百名台美人積極支持。被告人的妻子於1982年在台灣當選立委後，公開成立人權組織，對海外援助的依賴就逐漸減少。

（作者為人權運動工作者）

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