自由廣場》從吳麗香看中國警察駐東京派出所

◎ 高佳芳

西班牙馬德里人權NPO「保護戰士」(Safeguard Defenders)，於十二月五日發表中國警察「海外派出所」在世界五十三個國家設置一百零二處據點。而據日本【週刊新潮】上月十七日報導，位於東京都千代田區，JR秋葉原車站附近的「一般社團法人日本福州十邑社團聯合總會」，為了隱蔽中國公安局福州十邑聯合的「海外警察」活動，而以社團名稱登記，並開設網站。其電話號碼與中國公安局在日本的「海外110」聯絡處相同。

該福州十邑聯合的常務理事吳麗香（假名），是一位四十餘歲、外表美貌的女性，自稱經營海參貿易。其實，她跟自民黨的前總務副大臣松下新平參議員，因形影不離，而被警視廳盯上。

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吳麗香並被松下新平聘為「外交顧問兼外交秘書」，持有「通行證」可自由出入參院議員會館。議員跟外務省或經產省官員面談時，她也陪伴在側。政府的機密資訊或立法的重要事情有被洩漏的危險。

甚且在二○二○年十月於首相官邸舉行的派對，松下新平也帶吳麗香出席，並介紹給時任總理的菅義偉認識。不只如此，松下甚至掛名擔任福州十邑聯合的高級顧問。

本月六日日本電視的深層新聞報導，荷蘭外交部長佛克斯特拉說，荷蘭未許可中國警察海外派出所的設置，要求中國關閉。對此，中國外交部發言人趙立堅辯說「那不是海外派出所，而是為了協助華僑在網路辦理駕照的場所。」然而這種辯解令人懷疑，因為中國駕照是在國內使用，回國再辦，為何需要服務？

在日本這邊，對於海外派出所在東京設置，林外相怕觸怒中國，模糊地回應說：「將透過外交管道對中國表明，如有侵害到我國主權的活動，我們絕對不認同。」

在韓國，據中央日報日本版六日的新聞報導指出，中國的海外秘密警察比以前增加不少，為了監視居住海外的僑民，對反政府人士強制其回國，或必要時勸說恐嚇回國為目的而於數年前設置。

可以說，中國這種無視國際規則，侵犯主權的做法，已受到各國的重視。台灣應該很早之前就被滲透，有必要早日在法制上設法防範未然，才不至於事發卻找不到法條可罰。

（作者為日本天理大學語言講師）

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