社論》第二波第三勢力浮沉

九合一選舉，被視為第三勢力者，想必不甚滿意。民眾黨、時代力量，第二波第三勢力，似乎也逃不過，二○○五修憲，立委減半、單一選區兩票制有利大黨的宿命。

黃國昌、柯文哲，皆屬二○一四崛起世代。馬英九執政後期，爆發太陽花學運，二○一四地方選舉，民進黨在首都支持友軍柯文哲，其他選區也大有斬獲，為二○一六小英入主總統府鋪好台階。二○一六，時代力量初試啼聲，共獲五席立委。不過，二○一六本土陣線大勝，也是綠、白、黃漸行漸遠的開始。黃國昌日後揚言，如果未來時代力量決定要走小綠的路線，他會義無反顧離開這個政黨。影響所及，時代力量至今予人路線不明之感，他本人的太陽花光環則相形失色。反倒是，擁有首都行政資源、發言麥克風，柯文哲先是嗡嗡嗡，繼而培植接班人黃珊珊。黃珊珊以無黨籍競選台北市長，對藍營可謂來者不善。但國民黨也不是省油的燈，這次北市、竹市操弄棄保，搶到首都的雞腿，柯文哲拿下主席故鄉的柳丁。

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二○一四綠營支持攻下首都，柯文哲的政治屬性逐漸由墨綠淡化。而且很快就顯露出，對綠營毫無眷戀，對轉型正義也興趣缺缺。他所熱中的是，研發一條超越、通吃藍綠的總路線。黃國昌，有沒有受到柯文哲的啟發，外人不得而知。而綠營支持者向來厭惡背骨，這就使得，柯文哲的政治板塊，不得不挖藍補綠，並透過兩岸城市交流，烘托自己足以抗衡藍營的價值。這次選舉前，不顧圍台軍演，雙城論壇照樣舉行，連國民黨都為之側目。薑是老的辣，從這次選舉來看，國民黨似乎只是把柯文哲定位成下架民進黨的工具人。

柯文哲，擺脫傳統經營手法，政治進化較快，但迷信聲量，好逞口舌之快，對國家重大議題，見識缺乏深度。幾年下來，空中柯粉的確不少，但他的奇幻之旅，一路留下多少選票，必須落實到選舉情境才知曉。這方面，除了二○一四，他的爆發力不算頂強，二○一八的韓國瑜顯然略勝一籌。更早，第一波第三勢力，宋楚瑜與親民黨，李登輝加持的台聯，選舉初體驗的成績，都是民眾黨所望塵莫及。柯文哲，民眾黨，能量沒有加乘效果，反而是黨務成為他的包袱。高虹安所涉助理費，背後似有為黨張羅資金的影子。黨主席，畢竟無法自掃門前雪，還要處理黨的瓦上霜。今年初中二選區補選黑白不分，這次苗栗輔選「北台灣哪一個議長不是黑道」，凡此，難言超越藍綠的進步價值。

再過不久，首都市府不再是舞台，將是柯文哲的第一個不習慣。對國民黨而言，柯文哲已經威脅遞減了，朱立倫們擔心的不是他，而是侯友宜。重挫的民進黨，則憂慮民眾黨或第三勢力可能扮演箝制民進黨的角色，不一定能成事，但一定會敗事。可以預期，柯文哲的政治雄心，不會安於台大醫院，也不致像黃國昌那麼快邊緣化。唯，八年下來的期末考成績，四％的議員政黨得票率，恐怕有礙政治續航力。有志二○二四者，可能會看重他的利用價值，而不是他的搭檔角色。變數在於，如果二○二四民進黨提名再起風波，重挫之後無法團結再起，則政治圈內圈外標榜第三勢力者，理應不會放過天賜良機。

北京的「灣灣回家」幻想曲，會不會從白色重回藍色，應該會隨著明年初換屆完成見其端倪。新華社日前報導，台灣各界悼念江澤民名單，高育仁、朱立倫翁婿都在榜上。朱的「為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」，「親美、友日、和陸」，「九二共識」是「沒有共識的共識」，能否巧遇地緣政治與黨意、民意的交集？目前言之過早。至於，有點像「不倒翁」的朱立倫，他的家族在中國政壇的經營，實情是否不同於維基解密中的親美形象，也是需要時間展開的政治秘辛。

猶記馬英九，二○○八手握中美平衡桿走進總統府。如今地緣政治大為改觀，有志大位者是否還有那種空間，大家且拭目以待。另，民眾黨插旗新竹市，高虹安背後貴人之一是郭台銘，該黨則是二○二○柯文哲為他搭的枱子。當年郭柯搭檔時機未成熟，會不會在下次大選風雲際會？可以確定的是，柯文哲對綠營恨之入骨，「別人的失敗就是我的快樂」，至於合縱連橫就跟著感覺走。政治是可能的藝術，尤其加上對岸的場外介選人。第三勢力還有多大想像空間，仍待這次選後持續觀察。

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