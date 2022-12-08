自由廣場》論游盈隆的政權輪替說

◎ 張正修

台灣民意基金會董事長游盈隆大膽預測二○二四年會再政黨輪替。的確，這次民進黨敗選確實因素很多，但真正失敗原因，個人建議，民進黨最好做一次大型民調，用客觀方法探討失敗原因，把執政問題一一釐清，相信這是說服自己和台灣人民的最好方法，也是民進黨改革最重要的手段。

儘管個人的觀察，都以自己的角度來看問題，容易以偏概全。不過，對游盈隆所下的結論，倒是有許多可以質疑。首先，單從票數來看，國民黨得票只比韓國瑜選總統多十四萬票，顯示國民黨並未大幅成長，所以未出來投票的人，除非他們以後也有高比例投給國民黨，才有可能產生政黨輪替。

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但這次敗選，是民進黨敗給自己，因此大致可以看出「投給民進黨者」與「未投票者」對國民黨的印象，至少應可歸類為「對國民黨不信任的一群」。因此，似乎可以看出被許多媒體說是「腐化的民進黨」與「勝利的國民黨」，未來如果要爭取未投票的選民支持，應是進行大刀闊斧改革的民進黨，會比國民黨容易。

再說，游盈隆採取的前提如果是，國民黨表現比民進黨好的話，那民進黨就真的會被輪替。但朱立倫上台後，國民黨似乎仍未脫胎換骨？尤其選完後，國民黨執政縣市的第一年就跟執政的民進黨一樣，一定會有包袱。除非這些縣市的施政都完美無缺，否則國民黨也一定要面對人民的批判。

就個人的角度觀察，小英總統是有政績的，尤其第二任是比第一任更好，不過，這次的敗筆是對於自己太過自信，造成判斷錯誤。此外，因疫情而淪於生活困境的人，很難從客觀角度來評比疫情管控好壞。筆者問過很多商家，也把實況反應給總統府，不過，似乎從未獲重視。另一方面，許多民進黨執政縣市與過去相比，也確實有進步，像我去高雄好幾次，覺得台北市再繼續這樣下去，真會被高雄趕過。所以因為北市的落敗，把民進黨說的一文不值，就非常不公平。

當然，讓人害怕的是，如果民進黨墮落到跟以前的國民黨一樣，那麼在只有兩顆爛蘋果可選的情況下，人民就不得不讓政黨輪替，這是民進黨必須深思的。

（作者為前開南大學法律系主任）

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