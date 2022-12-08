自由廣場》改革兵役訓練 落實抗中保台

◎ 劉庭妍

這次台灣九合一大選的結果，反映出多數台灣人在意的已非只是候選人本身，而是大環境下政策是否有直接照顧到人民。身為一個學生，我想以國防基礎改革建議執政政府，在接下來的一年可往此方向努力。

面臨共軍長期挑戰，台灣的兵役制度從以前統一當兩年兵、現今的四個月到未來可能恢復的徵兵制。不論時間長短有何變化，兵役訓練的內容卻是最不容忽視的改革關鍵。因此「延長役期」跟「提升訓練」無法畫上等號。

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事實上，國防部可以改善訓練內容為起點。過去服兵役不論長短，佔戰訓練時間多數的刺槍術、掃垃圾、寫大兵日記等，都讓許多年輕人認為是虛耗時間，更對國防信心盡失。

然而，改變可以從最簡單、最基礎做起，發展成具體的學習與目標。以硬實力而言，可以教導外傷處置、野外求生技能、通訊與日夜間監視、追蹤與反追蹤、槍械，甚至是大量無人機的操作等；以軟實力而言，可以小組演習，模擬各式緊急情況。讓每一位隊員在沒有劇本對照，必須根據戰場情況研擬策略、思考如何對戰，將所學理論應用到實際演練。每次對戰訓練過後，可以開檢討會，並以開放心態與隊員討論應對細節，修正缺失之處。

同時，透過與專業健身教練合作。在服役期間，讓原本沒有運動習慣的青年，能透過專業且扎實的健身課程，訓練出強健體魄。如此不僅可讓青年深刻感受兵役帶來的正向改變，更能提升整體國民健康。

最後，公開訓練內容。國防部可製作小手冊，將每一天的訓練內容，詳細地列出，與兵單一併寄給即將入伍的青年。讓準備進入訓練中心的青年，了解四個月的時間運用、學習到的內容，同時也能讓軍眷家人有所依據。

精實的訓練與公開訓練的內容是基礎，也是很有影響力的改革方向，能讓民眾感受到政府與人民站在一起，落實「抗中保台」的決心。（作者是高師大教育系學生）

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