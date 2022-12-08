自由廣場》黨主席唯他是賴

◎ 莊勝榮

民進黨補選主席十二日起開始登記，雖然只是一個黨的主席補選，看似小事，但民進黨現在是執政黨，且新主席將帶動下屆總統及立委佈局，因此成為重中之重，尤其在敗選後能否走出陰霾，東山再起，新主席的起手式變得異常重要。不僅黨內在看，對手中國國民黨及中國共產黨也在看，美日盟友也高度關注。

內行人都知道，民進黨是派系共治的政黨，因此思考時不能忘掉這關鍵點。有派系可能要爭奪主席壯大派系分享權力，甚至心想下屆總統大位，所以想推人選出來選主席，問題在於對手是誰及能否選上。以目前格局及氣勢而言，本來想出來挑戰主席位置的人，不管主動或被動，或因敗選後氣勢弱，或因醜聞未息，或因實力不足，採取觀望態度，進可攻退可守。

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要選民進黨黨主席，表面上要是黨員為基本條件，但實力最重要。民進黨對手是共產黨及國民黨。習近平不管有人戲稱是小學博士，畢竟是現任中國共產黨總書記，也是國家主席，不管他的第三任合不合理，有無正當性，但他現在輕舟已過萬重山；朱立倫是中國國民黨現任主席，也有兩個縣市長共十六年經歷及行政院副院長，參選過總統的資歷。而要作為民進黨主席，要有抗衡國、共兩黨的實力，因為主席是代表政黨，如果主席是弱雞，黨也會是弱雞。

由於二○二四年有總統和立委選舉，明年就開始佈局及行銷、拜訪選民，黨主席的人選要從大戰略思考，除了對抗國共，還要能帶領立委打贏選戰。賴清德應該是民進黨下屆總統候選人，在黨內及外界，甚至美、日政要也有共識。其他人想選總統，可能因年齡、醜聞或實力不足而却步。主席兼總統候選人，二者合一，在選戰上指揮調度上比較能靈活統合，同時為了避免雙頭馬車，其他細節都屬戰術問題，無需太過拘泥，以免影響戰略佈局。

個人認為，如果民進黨各派系能拱賴清德参選總統前，由他帶領民進黨走出敗選陰霾，成功救援，相信黨員及選民會看到光明及希望，但若為派系利益搶成一團，恐會被國共兩黨看破手腳。記住，兄弟登山各自努力，是勝選後方程式，敗選後只有兄弟姊妹合作，才能撼動山河。（作者是律師）

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