自由廣場》台日韓地緣戰略位置日益上升

◎ 宋磊

隨著美中競爭、對抗日益加劇，美軍對於中國的嚇阻力道越來越強，尤其在第一島鏈上的防衛，美方默許台日韓三國各自發展射程超過一千公里的巡弋／彈道飛彈，除了讓三國有更好的自我防衛能力外，台日韓三國所處的地理位置已與美國的國家安全緊密合作。

舉例而言，南韓位於朝鮮半島上，長年遭受北韓核武的威脅，近年在美方協助與自行努力研製下，南韓所開發出的玄武系列飛彈，共計四型，玄武三Ｄ型其射程長達三千公里，朝鮮半島完全在其打擊範圍內；玄武四型則配有鑽地頭彈，能針對北韓地下的導彈與核武設施發揮強大的嚇阻實力。

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再者，台灣長年遭到解放軍之軍事威脅，早年受限技術與美方限制，長年沒有源頭打擊的裝備，然而隨著局勢演變，如今在國軍長年的努力下，外加美中戰略對抗競爭加劇，據了解，國軍已有雄二Ｅ巡弋飛彈，其射程長達一千公里，能有效嚇阻共軍。

日本身為美國最重要的亞太盟國，近年遭到解放軍騷擾的頻率大增，日本為維持基本的國防武力，將從現有的十二式陸基反艦飛彈的射程二百公里，改裝射程為一千五百公里的反艦飛彈，日方的作法不但是要防衛位於西南諸島的防禦，也是要減低美方在第一島鏈上的防務壓力。

隨著中國軍事威脅大增，加上北京當局，持續在第一島鏈與第二島鏈內挑戰美方長期建立的秩序，美方除積極在軍事科技上加快與解放軍的距離，更默許台日韓三國具有發展射程逾千公里的巡弋／彈道飛彈，等於在美中抗爭加劇氛圍下，台日韓三國的地緣戰略地位全面上升。

（作者是淡江大學戰略所博士生）

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