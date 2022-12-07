自由廣場》（林保華專欄）白紙運動與我的態度

中國的白紙運動大約歷經十天，氣勢就趨緩了。面對中共這個龐然怪物，要達成目標相當困難。雖然這個運動迫使習近平對清零嚴控稍微鬆綁有了一定效果，但如果認為中共會「讓步」，那就大錯特錯。

全世界沒有哪一個國家的政府會比中共玩弄兩手策略更加嫻熟，這是五千年中國文化有以致之，毛澤東更是其中高手，從黨內鬥爭中脫穎而出，一統全黨再一統中國，在嚴控民眾與對付國外敵人，均已積累了大量經驗並有其徒子徒孫繼承。

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因此習近平避免與廣大抗議民眾直接對決，而以鬆綁來緩解民怨，然而中共絕對不會讓這個運動在各地的發起者與積極參與者有好日子過，而成為中共統治的隱患。以中共對民眾嚴密的數位監控，秋後算帳只是時間問題。

然而，就是那麼幾天，我們也不能忽視這個運動的偉大意義。以往海內外的中國人，尤其是中國學生，幾乎毫無例外的與中共站在一邊，例如他們對台灣與香港的態度。如今他們卻已經有所變化，甚至反省過去他們對台灣和香港的看法。這種變化有重大意義，即使白紙運動陷入低潮，這個種子仍會存在，追求自由民主的思想新啟蒙已經有成，這是中國未來的希望。

對中國的這種變化我們要抱鼓勵的態度。有些台灣網友對中國毫無信心大潑冷水，這樣不好，只要有一線希望就要鼓勵，到底我們有一個好鄰居比一個惡鄰好。香港網友對中國網友在反送中運動的攻擊也不能諒解，甚至嘲笑現在中國網友「抄襲」他們在反送中運動中運用的手段、宣傳，乃至歌曲。這不是抄襲，是學習。倉促而起的白紙運動來不及自創，學習香港的有什麼不好？以歌曲來說，社運唱的「團結就是力量」就是從美國歌曲中「抄襲」來的。

政治與社會運動有先進，也必然有後進，不要歧視後進，因為各自所處的環境不同，大家要相互幫助，對付我們共同的強大敵人。當年我也擁護過共產黨，參加過多次「反美帝」的遊行，一旦發覺上當受騙，只要還有良心就會覺醒，受騙愈深，反作用力可能愈大。也感謝香港與台灣的先進對我這個後進的容納，否則我們如何能夠取長補短更好的合作來對抗中共？

最近民進黨選舉大敗，不要怪選民，而是要檢討自己執政多年，怎麼還有那樣多人分不清大是大非？是民進黨的國民黨化而無法以身作則，還是哪方面的工作沒有做好？只有虛心檢討找到癥結，才能解決問題。對國民黨，我一向把支持者與權貴分開，把「華獨」與媚共的「一個中國」分開，把本土權貴與死心塌地的外省權貴分開，這樣才能團結更多的朋友，台灣才有希望。我們要努力把台灣自己的事情做好，才能更好協助中國人民與世界應對中共，也才能改善我們自己的處境。世界是複雜的，任何事情不要簡單的一刀切。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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