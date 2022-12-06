社論》把握「論文門」爭議的學歷主義改變契機

九合一選舉落幕，各方解讀公民透過選票所發出的集體訊息。慘敗的民進黨進行府院黨檢討，希望重拾人心；勝選的中國國民黨對兩年後大選充滿遐想，還演出台北市議員剛當選即爭立委補選戲碼。九合一期間，負面選舉花招充斥，認知作戰手法出籠，政見主張淹沒在政治口水之中，仇恨動員與互貼標籤令人厭煩，以致整體投票率低落。若說這次選舉有任何正面效應，政治人物的學術論文受到高度檢視，三個主要政黨都有所謂「論文門」問題，學術界且已出現若干匡正舉措，算是其一。

遭舉發的政治人物論文爭議案，據報導有民進黨的鄭文燦、林智堅、蔡適應，中國國民黨的許淑華、林耕仁、何勝豐，民眾黨的高虹安、蔡壁如。這些政治人物涉及的爭議案情不一，抄襲和不當引述較為通見，有的涉嫌侵權，處理進度與結果有別，有的已遭撤銷學位，林智堅因此退選、蔡壁如辭立委。

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政治人物以論文抄襲等不當方式取得學位，表面上是政治問題，本質上其實是文化問題。就政治層面說，公眾期待有心為人民服務的政治人物，其能力、歷練和熱誠重於學歷，競選公職勝敗與上任後能否無負所託，重要的並非學歷，有傲人學歷者即使當選也未必做對的事、並把事情做好；此所以公職人員參選條件，並無學歷限制。這次九合一選戰，「論文門」風波固蔚為風潮，也有人看穿這一點，以行動反諷。

在台北市選市長的童文薰，有台灣和美國紐約州律師資格，曾創辦或為矽谷的科技公司服務，學經歷豐富，這次參選的最高學歷欄填具「板信幼稚園」。童文薰說，她查過中選會資料，競選台北市長的學經歷沒有任何要求，所以直接以幼稚園學歷參選，藉此強調在論文有無、學歷真假爭執毫無意義，無關台北市政。

不過，政治人物的學歷雖無關宏旨，論文的爭議損及公信力，民無信不立，必受撻伐而付出政治代價。尤其論文爭議中的政治人物，大都在從政後再取得學位，果真能認真確實向學，重回校園進修相關學識，彌補自身知識之不足，原本是好事。惟證諸現實，以政治人物的忙碌與心有旁騖，往往連全勤不缺課都難以做到；其等而下之者，遂取巧作偽，不假蹺課或請人代為上課，報告論文抄襲或找人代筆，加上教授及學校把關不嚴，甚或刻意配合放水，弊端必生，成為學歷洗白的共犯。

必須強調，透過論文抄襲等手法取得學位，在這次選舉雖以政治攻訐方式出現，根本上卻是文化的，此從主要政黨皆有人遭舉發，足見其為藍綠白陣營都有的現象。就本質說，這是台灣社會過度重視學歷、文憑的具體顯現，也是封建時代科舉制度的殘餘；基本屬性既是文化的，就不是一次選舉的舉發與喧騰即可能完全改變。

事實上，西洋傳教士馬偕（George Mackay）一百三十年前在其回憶錄《福爾摩沙紀事》即提到當時台灣的漢人社會，雖然重視教育，但在科舉制度之下，考試的內容形式和規則繁瑣局限，耗盡年輕人的體力和健康；一旦科舉及第，即使最低階的考試，當事人立即搖身一變，目空一切，幾近愚蠢，令人噁心，而庶民卻缺乏公共普及教育。如今，台灣教育普及，但「萬般皆下品，唯有讀書高」的遺風仍在，只重文憑或學歷的文化不改，升學主義大行其道，甚至引中國網路「學霸」一詞對出自名校或學歷者誇大其實，都衍生助長了洗白學歷的風氣，政商中人尤有樣學樣。

從而，在職場工作後以學經歷不足，重返校園學習，在科技創新、知識爆炸的時代，自屬與時俱進、終身學習的實踐，好事一樁；近年大學院校在原有的碩士班之外，另開在職專班、EMBA等學程，也有其必要。但「論文門」風波顯示，若教授和學校在論文指導、審議、學位授予不循規範，不免滋生弊端，降低學術水準，傷害高等教育的專業和地位。

一九六○年代，日本企業家盛田昭夫出書倡議《學歷無用論》，力圖扭轉「學歷偏重主義」。盛田認為，完全按學歷評價一個人，難免本末倒置，反而忽略了實際工作能力；在學歷主義之下，人們追求學歷卻輕忽真才實學。從而，他提出「學歷無用」，並非主張「學問無用」，而是重視實際的工作或做事能力。改變文化絕非易事，這次九合一選舉既從政治人物著手，就改進高等教育論文審議和學位頒授有了好的開始，允宜再接再厲，克竟其功。

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