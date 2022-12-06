自由廣場》加速引導金融資金 投資台灣基礎建設

◎ 蔡維哲

財政部大翻修促參法，即俗稱的「促參2.0版」，近期終於順利在立院完成三讀，此次修法擴大民間參與公共建設類別，新增綠能、文教與影視音、數位建設、再生能源等產業，並納入政府有償取得公共服務機制（PFI），也完善爭議調解機制。現在亦正值世界各國（包括美國、英國、歐盟與G7國家全球基礎設施和投資夥伴關係等）積極推動大規模基礎建設的浪潮，尤其在環境與衛生、汰舊換新、節能減碳以及數位基建等面向上，因此，促參2.0此次三讀通過，未來將吸引更多中長期民間資金挹注國家實質建設，應給予財政部肯定與掌聲。

促參法2.0雖已為台灣未來基建案源擴大奠定基礎，下一步仍需金融監理機關因應案源增加的龐大資金缺口加速引導資金投入。例如：台灣的壽險業二○二一年可運用資金近卅兆，但在專案運用與公共投資上只有九一○億元，僅佔可運用資金○．三％，距離法規上限還有二‧九四兆元空間可以導入投資。雖然去年金管會已修保險法放寬投資公共及社福事業派任董監事限制，但今年截至九月在專案運用與公共投資上的佔比也只略微增加至○．三八％，顯示後續仍有很大的努力空間，當然也需要跨部會形成共識齊心來推動，像是衛福部的「長期照顧服務機構法人條例」。

請繼續往下閱讀...

當然資金渠道不僅只在壽險資金直接投資，已於二○一七年開放的投信或證券商成立子公司設置私募股權基金，現階段雖然願意投入的家數仍在緩步成長，未來也對於引導中長期資金投資台灣基礎建設扮演重要的角色。目前已設立的投信型包括國泰、復華、聯邦、第一金等，證券型則有福邦、群益等，這些願意重頭開始、投注資源培育在地人才、投資台灣實質產業的金融機構，值得給予肯定，當然還需要有更多誘因鼓勵投信與券商一起投入。像是保險局六月調整壽險業投資投信發行的私募股權基金的ＲＢＣ係數，不管基金的投資標的為何，一體適用卅三．七五％高風險係數，反而投資國外基礎建設私募股權基金仍適用較低的十．一八％風險係數，這種明顯抑制壽險資金透過投信私募基金投資台灣的政策，後續也需要有更多民眾來持續關注。

基建投資革新台灣、改善國民生活品質、帶動經濟轉型成長，而包括社會住宅、再生能源、長照機構、資源回收、水資源、公共運輸等基礎建設不僅是看現在，更著眼於未來。統計至今年十月底，廣義民間參與公共建設簽約金額為二五三六億元，預估全年上看二千八百億元，金額比去年一八八八億元增加，也創歷史新高，但可預見未來台灣實際基建需求金額更遠高於此。美國去年啟動的大規模一兆美元基建法案，迄今屆滿一年已經動撥高達一八五○億美元。而加拿大、南非、荷蘭、日本、智利、墨西哥、菲律賓也都在各自規範下加速引導退休基金或保險業資金投資基礎建設。根據國發會預估，我國明年整體公共建設預算規模接近六千億元，較今年又大幅增加一四六○億元，因此當藉著最大變革的促參法2.0三讀通過之際，加把勁引導民間資金挹注基建、翻新台灣。

（作者是中山大學財管系特聘教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法