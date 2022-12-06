自由廣場》（鏗鏘集）江澤民與國民黨弔客

◎ 王景弘

中共前總書記江澤民辭世，國民黨主席朱立倫、主席岳父高育仁、新北市長侯友宜和新黨前主席郁慕明被紅朝列入值得一提的弔客名單，只是不知道馬英九和連戰被遺漏或因為過氣。

親中反美四咖，朱家佔半數，郁慕明「賺中國人錢」，不用說，侯友宜不理恩恩，卻自作多情弔江澤民。

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侯友宜肖想藉弔江爭國民黨提名選總統，那是白費心機。國共早有「共識」：只能利用、不能信任台灣人。李登輝是台灣人，反中國併吞，被國共醜化。幾屆大選國民黨從未提名台灣人選總統。

李登輝被深藍逼訂「國統綱領」，香港辜汪會談有不談主權的諒解，但江澤民逆襲，在西雅圖亞經組織會議，公然宣稱台灣是「中華人民共和國的一部份」，被經濟部長江丙坤依訓令以「階段性兩個中國政策」反嗆。

江澤民想「以經促統」，李登輝以「戒急用忍」對抗；他發射飛彈，幫郝柏村、陳履安一幫人助選，結果李登輝大勝。恐嚇台灣不成，轉拉柯林頓訪問中國，在上海以答詢方式，表態美國的「三不」原則。

他的笑臉無法隱藏共產黨的本性，圖謀台灣不成，卻接收香港，「一國兩制」，結果香港在他有生之年被中共一黨專制。

江澤民的政治生命起於天安門示威；他的人間壽命終於「一切盡在白紙中」的白紙革命。中國官僚舊話，點破白紙革命的奧妙：「多說多錯，少說少錯，不說不錯」。「不錯」，白紙沒有黑字，卻道盡人民的憤怒。

鄧小平調兵，碾壓聚集天安門的抗議；白紙革命事關人民生命與吃飯，遍及各地，鎮壓不易。胡錦濤被架離廿大會場，江澤民離世，人民喊習近平下台，中共內鬥有新舞台，大江東去，國民黨政客還厚顏急弔東逝水！

（作者為資深新聞工作者）

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