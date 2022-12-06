美法總統首度聯合聲明保台 具劃時代意義

◎ 林逸民

法國總統馬克宏十一月廿九日訪美與美國總統拜登雙邊會談，發表美法聯合聲明，內容涵蓋全球主要安全問題，其中，美法表達合作因應中國對國際秩序帶來的挑戰，兩位總統並特別強調，維持台灣海峽安全與穩定的重要性。這是法國總統首度與美國總統對台灣發表聯合聲明，具有劃時代的象徵意義，美法如此重視台灣安全，外交部對此也表示歡迎與感謝。

但是，這並不是馬克宏對於國際事務一貫的態度，眾所周知，俄烏戰爭之前，馬克宏醉心於穿梭俄烏之間，認為他以花蝴蝶般的身態，憑著三寸不爛之舌，就能將戰爭消弭於無形。馬克宏信心滿滿，卻不知俄羅斯只是利用他來作為國際認知作戰的一環，降低歐美的戒心，馬克宏渾然不覺，直到戰爭前夕都還認為俄國絕對不會開戰，俄國就趁著歐洲國家掉以輕心發動突擊攻勢。

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戰爭開打後，馬克宏成為國際笑柄，飽受烏克蘭抨擊，他穿梭國際自以為外交手段就能解決問題的身態，更成為一個動詞，歐洲人要空言者「別再馬克宏了」，馬克宏很快改變自己的態度，積極軍援烏克蘭，挽回一些顏面，但隨著戰事拖長，馬克宏又故態復萌，滿心認為憑著空言談判可以結束戰爭，於是公開發言稱：歐美應該考慮俄羅斯對安全保障的需求，以利與俄國談判停火。此言一出，再次引起烏克蘭及波羅的海國家盛怒。

從馬克宏對烏克蘭的發言，可知馬克宏對烏克蘭戰爭的態度，總是認為烏克蘭「可割可棄」，然而馬克宏對台灣安全的態度卻截然不同，與美國共同明確宣示必須要維持台灣海峽安全與穩定，而非發表類似對烏克蘭戰爭的種種姑息、妥協主義言論。

這不是馬克宏突然轉性，畢竟他才剛提出「俄羅斯安全保障需求」論點，卻同時強調捍衛台灣，而是顯示台灣在全球戰略的重要性，優先度遠高於烏克蘭，因此老是想在烏克蘭戰爭上妥協的馬克宏，在台灣問題上卻是穩穩的捍衛台灣。美國亦同，拜登身為民主黨，但抗中保台的政策，絲毫不遜色於川普，因為這是戰略上的必要。

在當前歐美以中國為最大假想敵的情況下，台灣的戰略地位無可拋棄，不能也不可能拋棄，台灣人當對盟友的支援有信心，不必懷疑全球對抗中國保護台灣的決心。同時，台灣也要回應盟友的支持，持續強化戰備，提升國防，作為印太抗中的民主堡壘。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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