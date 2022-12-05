自由廣場》植物醫師法 四點辯正

◎ 蕭旭峰

立法院通過「植物醫師法」草案審查後，開始有一些討論的聲音，包括昨日讀者投書「『醫師』大放送？」、「談植物醫師法的專科醫師」。以下借貴報一角，論述為什麼應該稱「植物醫師」。

植物醫師的稱謂與養成：“Plant Doctor”是世界上公認已久的名詞，國內養成教育也已有行之多年的植物醫學（Plant Medicine）系所，植物醫學系所畢業的專業人員，未來執業上冠以「師」稱呼也合情合理。就如同公衛系的公衛師、獸醫系的獸醫師一樣，無須無限上綱為人醫。植物醫師的養成，從一開始就是跨領域的，必須有栽培管理、土壤肥料、病蟲草害等全方位的訓練。但並不意味著植物醫師是無所不能的，也無法取代各領域專業。因此證照考試偏袒何種科系的顧慮，似乎是多慮了，未來專科醫師的制度則是必然的發展方向，目前植物醫師法則僅是最基本規範的專門職業法。

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醫師不該只有一種：巷口的「手機醫生」是我們手機故障時會尋求幫忙的地方，如果醫師只能有一種，可否請醫師公會在各大醫院設立寵物門診、作物門診、手機門診？找錯醫師的說辭，著實令人匪夷所思。「醫師法」是「人醫」這個專門職業的基本法，就如同「植物醫師法」是用來規範「植醫」未來的權利與義務。

治療師其實是治療人的：醫師公會希望植物醫師改名，早在法案初期就有以「植物治療師」或「植物醫療師」提議者。以立法的初衷而言，就無法讓社會大眾清楚了解其內涵。舉例：「物理治療師」與「職能治療師」是治療誰？其實這些專業的對象都是人！如果稱為「植物治療師」，是否又會被認為是以植物來治療人的職業？屆時中草藥師又要出來抗議，豈不永無寧日？

進步的社會從尊重專業開始：醫師不是商標，是良心的志業。沒人特別需要冠上「醫師」來自抬身價。只不過以往的「醫師」專指人醫，現在的植物醫師則來自植物醫學系所的專業人才，沒有主張誰必須更名的問題。植物醫師訓練宗旨本就是照顧植物健康，有專業當然也就會有責任。一個進步的法案，照顧作物、農民與消費者安全與健康，是值得大眾掌聲支持的！

（作者為臺灣大學植物醫學碩士學位學程主任）

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