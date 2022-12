自由廣場》政大至台大 單車比公車捷運都快

談低碳運輸與單車都市發展

◎ 蘇玉守

聯合國上個月底在埃及舉辦「氣候變遷高峰會議( 27th UN Climate Change Conference of the Parties,簡稱COP27)」,聯合國秘書長宣言提到:「我們的地球仍在急診室(Our planet is still in the emergency room)」,呼籲近200個參與國家要絕地重生方式推動減碳(drastically reduce emissions),才有機會從急診室轉到一般病房。

世界銀行研究顯示目前全球人口六成住在都市、都市消耗能源近七成、溫室氣體排放近八成,未來人口與經濟活動仍持續集中在都市,減碳、低碳、韌性、淨零等,將成為都市、交通、產業發展上的棘手課題,而翻轉都市,也成為關鍵。

都市發展強化大眾運輸發展(Transit-Oriented Development)、單車都市主義(Bicycle Urbanism),推動低碳運輸,減少私人運具使用,落實低碳、減碳、淨零,是走對的方向。然而,各種大眾運輸與單車間的接駁,比起歐美都市仍無法無縫接軌。例如:歐美任何都市公車幾乎都可以放置單車,即使以汽車為主的美國,在最老又最舊的費城公車車頭仍可免費放置三台單車,提供單車與公車的友善接駁環境,但國內各都市的公車,卻都無法放置單車。另外,台鐵近年致力推動兩鐵列車,筆者常將購買半價單車票搭乘台鐵區間車,偶遇到售票員說單車票已售完而要等很晚班次,但事實上該車廂內單車架空空如也,單車與火車系統整合仍可精進。再者,筆者攜帶單車搭乘高鐵經驗發現,車廂內鮮少空間放置單車,行李區當初設計並無置放單車選項,因此單車只能置放在最後一排三人座位後面剩餘的擁擠小小空間,且怕被乘客座椅向後擠壓造成單車毀損,單車與高鐵接駁仍然多所改善。

說起低碳運輸與單車都市主義,荷蘭的阿姆斯特丹,單車數比人口數多的都市,被稱為全球單車首都,12歲以上人口每天騎單車比例高達六成,騎單車上下班的通勤族達六成。另外,丹麥的哥本哈根,也有6成上班族、學童以單車通勤,亦建設許多高架單車道,穿梭市區之間,成為都市新景觀。回到大眾運輸與單車環境最佳的台北市,筆者發覺台北市各區間低碳運輸資源差異大,例如:在政治大學附近鮮少UBike租借站且常無車可借,但在台灣大學附近則是UBike天堂,隨處可借。另外,筆者在政大曾進行一項實驗,由同學分組搭乘公車、捷運、騎乘UBike等方式,計算從政大到台大通勤時間,實驗發現騎UBike最快,僅花27分鐘,搭乘公車或捷運約花費40分鐘,過程中同學多反應騎UBike比想像中快得多且沒想像中累,亦顯示都市間通勤在10公里左右距離之內,用零碳運具單車,在效率上更節省時間。惟許多大學生是沒騎過UBike,更有一半同學不會騎單車,這也顯示單車並非台北人的DNA,要推動低碳運輸、單車都市主義亦增添困難。

因此,除了硬體建設之外,低碳運輸軟體建設更為重要,低碳運輸教育、向下扎根的單車學習、交通禮讓低碳運具、運具間的無縫接軌等,慢慢融入都市人的DNA,才能追上歐美都市低碳運輸發展,協助落實低碳、減碳、淨零發展。

(作者為美國賓夕法尼亞大學都市與區域規劃博士、政大兼任助理教授,單車客)

