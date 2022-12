自由廣場》認識蓋拉格 兼談吳怡農

◎ 陳永昌

十一月上旬美國期中選舉,年方三十八歲的威斯康辛州共和黨籍聯邦眾議員蓋拉格(Mike Gallagher),以高達七成三破紀錄得票率輕鬆四度連任。

美國智庫傳統基金會十月中旬公布《二○二三年軍事實力指數》(2023 Index of U.S. Military Strength),首次將美國整體軍力評等為「虛弱」,蓋拉格出席發布會時示警:美國軍方正面對與台灣息息相關的「最重大危險之窗」(Window of Maximum Danger),身為眾院情報暨軍事委員會成員的他呼籲:美國必須集中資源打造嚇阻中共軍事入侵台灣的力量。同一時間,中共總書記習近平在二十大報告重申不放棄武力統一台灣,蓋拉格辦公室馬上發表聲明回應:習近平大放厥詞再次表明,中共是美國國家利益的最大威脅。

投票日前不到一個月,這位來自美國中西部「奶製品之州」的國會議員,沒有返回選區跑攤或站在路口拜票,無論是出席活動、上全國性電視新聞節目乃至於發表聲明,蓋拉格討論的都是國防安全,關心如何保護台灣免於中共武力威脅。

順利連任後,蓋拉格也沒有停下腳步。眾議院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)可望接任議長,蓋拉格致力履行政見,推動成立眾議院「中國特別委員會」,爭取中國政策更大發言權。蓋拉格更向中國短影音平台抖音TikTok開出第一槍,他與共和黨聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)聯名投書《華盛頓郵報》:美國應該禁止使用這款「潛在間諜軟體」,以防止洗腦、追蹤並監視美國人;他矢言推動相關立法工作。

自常春藤名校普林斯頓大學國際關係學院畢業後,蓋拉格加入美國海軍陸戰隊擔任情報官,七年服役期間兩度派駐伊拉克,退役後返回母校取得博士學位,於參議院外交委員會擔任中東事務專業幕僚後,走上從政之路。

《華盛頓郵報》專欄作家喬許羅金在《天下大亂》一書中披露:蓋拉格轉而關注中國議題,是受到美國前副國家安全顧問博明(Matt Pottinger)影響,兩人服役於巴格達期間係同袍。博明待在政府部門,蓋拉格則進入國會,兩人持續密切往來,曾經每個月都要共進早餐討論中國事務。

蓋拉格能說會寫,是共和黨鷹派一顆冉冉升起新星。台灣安全一直是蓋拉格問政重點,本屆任期共提出包括《台灣防衛法案》(Taiwan Defense Act)等四項友台法案。今年二月,蓋拉格以「台灣不能等:美國必須做些什麼才防止中國成功進犯」為題投書美國《外交事務》(Foreign Affairs)雜誌,提議成立台美共同防衛司令部,建議美國揚棄「戰略模糊」立場,擴大訓練台灣軍隊並定期派遣高階軍事領袖訪台。

反觀台灣立法院外交及國防委員會,專業門檻高又欠缺回饋選區建設油水,向來是區域立委避之唯恐不及的冷門選擇,往往必須靠不分區或黨團幹部資深立委充人數。對於不會帶來選票的外交國防議題,絕大多數立委興趣缺缺,罕見長期投入累積專業問政能力。美歐澳國會議員接連組團來訪,台灣立委員出面接待餐敘聯誼之餘,可以發揮甚麼實質影響力,幫助外賓掌握台灣第一線民意,實在讓人無法期待,遑論主動出擊巡迴各國遊說,佈建各國國會領袖人脈網絡,成為支援外交部門的有力後盾,以現階段台灣立法院生態,似乎是緣木求魚。

值此地緣政治急遽變化關鍵時刻,台灣需要可以站出來與國際社會直接對話的外交國防專業立法委員。同樣擁有年輕、亮眼外型、傲人學歷以及特種部隊服役等類似優秀條件,威斯康辛可以選出蓋拉格,就看台北市中山松山選民願不願意給吳怡農、也給台灣一個機會了!

(作者為企業專業經理人)

