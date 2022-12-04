自由廣場》「醫師」大放送？

◎ 王宏育

根據教育部國語辭典，醫師是意指「替人治病的人」。十一月廿四日立法院經濟委員會卻逕自通過「植物醫師法」，特立獨行，令人詫異。

從國際用語來說，美國加州有植物保護師（Pest Control Adviser，PAC）制度，日本有植物保護技術士等國家考試制度，但各國均無採用「植物醫師」這個稱謂。何況目前我們國家「醫師法」，是專指西醫師、牙醫師、中醫師。

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醫師是一個特殊的行業，國家賦予醫師很特別的權利，可以洞察病人的隱私，檢查病人的身體，甚至麻醉開刀等侵襲性檢查治療，這是因人命關天，為了救人不得不爾。所以醫學系才需要就讀七年，執照考試也相當嚴格，並且以嚴謹的醫師法、醫療法規範醫師作為。醫師法第三章「義務」自第十一條至廿四條，其中廿一條「對於危急之病人不得無故拖延」，廿三條「健康資訊不得無故洩露」。第四章「懲處」自廿四條之一至三十條，包括「情節重大者，並得廢止其醫師證書」等嚴厲處分。可見醫師雖受社會大眾尊重，國家同時附加諸多義務和約束，不是各行各業都適合「醫師」這種特殊的身份。

植物和人非常不一樣，如果我們創造了「植物醫師」，看到植物即將枯死，有不得無故拖延治療的義務嗎？適合醫師法的懲處嗎？更何況如果立法院通過植物醫師，各行各業一定希望比照辦理，將來會不會有動物醫師？礦物醫師？甚至有家具醫師？水電醫師？若百工百業都可以冠上醫師這個稱號，台灣將成為醫師人口比例最高的國家，這好嗎？

農委會（動植物防疫檢疫所）於二○一六年十二月提出「植物醫師法」草案，各界並無共識，醫師公會全聯會一向建議以「植物治療師」或「植物技師」稱呼，筆者認為並無不敬，也很妥適。否則如果我們通過植物醫師，復健師當然希望他們改稱為復健醫師，驗光師也會希望成為驗光醫師，醫檢師為檢驗醫師，公共衛生師變成公共衛生醫師，如果老人家不察，生病時可能會找錯醫師。還望農委會斟酌。

（作者為醫師公會全聯會常務理事）

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