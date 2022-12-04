自由廣場》聽聽王鴻薇在央視說了甚麼

◎ 蔡敏雄

甫當選台北市議員的王鴻薇，終於耐不住「立委」的誘惑，接受國民黨徵召，投入北市第三選區的立委補選，演完了「欲選還拒」一齣戲。王鴻薇表示為顧全「大局」接受徵召，不計個人毀譽，會勇敢面對槍林彈雨、萬箭穿心都在所不辭。而且惡人先告狀，競選還沒起跑，就先抹黑吳怡農是黑道傀儡，企圖再導一齣「仇恨值」大戲！至於她自己腳踏兩條船，欲當市議員，又覬覦立委，豈是為人民、社會、國家著想的「大局」？

二○二○年五月，王鴻薇上中國央視的「海峽兩岸」節目，批評蔡英文政府對美國政策是惟命是從，做為美國的棋子。稱蔡英文總統為「台灣地區領導人」，而非「總統」，屈辱我國國格，還刻意用中國的慣用語「特朗普」，稱呼美國總統「川普」。極盡諂媚中共，而恬不知恥。

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當今，由於中國民眾不滿中共政府，對於新冠疫情漫無止境的動態清零、嚴酷的封控，導至民不聊生，群起抗議。自北京四通橋勇士高掛抗議布條，及至今日中國各地爆發反封控、爭取自由的「白紙革命」，民眾要求「國賊習近平下台」、「中國共產黨下台」、「不要封控要自由」、「不要獨裁要民主」。獨裁體制下的中國民眾都已經勇敢抗議發聲，「反習」、「反共」、「要民主自由」了，我們的立法院還需要這樣一個舔共不遺餘力的王鴻薇嗎？

（作者為醫師，台中市民）

從罷韓到罷王

◎ 鍾邦友

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選將於明年一月八日舉行，國民黨決定徵召原本再三強調不願參戰的台北市議員王鴻薇參選，王從新科議員的位置上直接「落跑」的事實也成定局，這讓身為高雄市民的我，深感離譜與訝異！難不成國民黨還是學不到韓國瑜被高雄人唾棄的教訓？

雖然我不是台北市民，無法百分百忖度當地選民的思維，卻能深刻體會高雄絕大多數的中間選民，何以在短時間之內，由熱切歡迎高雄市的變天，直接質變為萬般憤恨投下罷韓票的心路歷程，理由無他，唯「背棄」二字而已。這種跳樑的政治小丑，怎麼還會妄想再一次把人民當成用完即丟，好讓自己晉身更高位階的墊腳石？

國民黨在高雄烙印的韓流創傷，恐怕也只有身為高雄人所能深刻體會，所以這次的九合一選舉，連隣近綠色穩固執政的台南、屏東，民進黨都只能以險勝來形容的選局，曾經改朝換代過的高雄則依然紋風不動；以罷韓為號召的市議員，即便知名度不高，卻能異軍突起打趴藍綠老將高票當選。

所以當新北市長侯友宜連任成功接受民眾歡呼時，國民黨支持者喊的不是市長好，而是「選總統」，就已經把我嚇出了一身冷汗了，現下又搞出一個王鴻薇，是想著要讓立委補選敗北，然後王的市議員被罷免，最後連市議員再補選都大輸嗎？

（作者為高雄科技大學博雅教育中心兼任助理教授）

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