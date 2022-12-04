自由廣場》逢甲、銘傳、師大、亞大，學學台大！

◎ 林志翰

九合一選舉剛落幕，台大社科院學倫會也沒閒著。繼撤銷林智堅論文後，再度以嚴謹學術論文規範認定為由，認為桃園市長鄭文燦有涉及抄襲，撤銷其碩士論文。

鄭文燦這篇論文在十月初被檢舉，台大社科院學倫會努力地嚴格審查，台灣論文查詢系統比對查不到抄襲的證據，改以中國論文系統比對，發現有三十‧二七％涉嫌抄襲。以黨國學者蘇宏達為首的台大社科院學倫會做了「嚴謹」學術的示範，那銘傳、師大、逢甲、亞大可要好好加油！

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逢甲大學對於國民黨新當選的南投縣長許淑華真的太寬鬆了！許淑華的學位論文經審定後認為涉及不當引述，卻僅要求許淑華於一一一學年度上學期完成學位論文修正，並送交學校備查。

銘傳大學開始審查國民黨台北市議員當選人林杏兒的碩士論文了嗎？林杏兒在八月初就被周刊踢爆以「英翻中」的手法抄襲政治大學教授林日璇發表於《亞洲傳播雜誌》的英文論文及國科會研究，錯字、格式誤植都與原著一樣，林杏兒還說她的翻譯措辭不同，這不算抄襲。銘傳大學對於自家的學術論文要求的標準也是如此嗎？鄭文燦被指控抄襲中國論文的部分，若以林杏兒這標準，簡體字轉繁體字也不算抄襲了。此外，八月初距今也過了整整四個月，銘傳大學可以學學台大社科院嗎？

最扯的抄襲案件莫過於國民黨文傳會副主委、新北市議員陳偉杰的論文！因為陳偉杰在擔任台師大研究生時，曾採訪過民眾黨宜蘭縣議員參選人謝志得，謝志得並送陳偉杰一本自己的碩士論文，結果陳偉杰毫不客氣地在碩士論文中抄了約二萬字。當初台師大說好最快一個月會有結果，至今過了一個半月，台師大可要加油囉！

至於亞洲大學，小學畢業的南投縣議長何勝豐，在短短幾年從小學學歷搖身一變成為生醫碩士，碩士論文與自己的秘書論文雷同，兩人還是同一位指導教授。九月中旬時，亞大說最快在一個月內審查出爐，結果至今仍無。

以黨國教授蘇宏達為首的台大社科院學倫會看見逢甲、銘傳、師大、亞大審查論文的標準與速度，一定嗤之以鼻！只不過，當蘇宏達審查國民黨政治人物的論文時，那副「仇綠」的眼鏡應該會摘下來、視而不見吧！

（作者為國中教師，台南市民）

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