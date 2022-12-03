自由廣場》民進黨應關注中青世代剝離現象

◎ 陳紀元

此次蔡政府輸了十六縣市，只有五縣市過關，輿論無不以期中考慘敗形容。其實，好似中央執政者的魔咒在作祟，歷位總統的第二任期中考都是慘敗。一四年馬英九如此，陳水扁的○五及○六年，李登輝的九七及九八年，亦是如此。

陳馬第二任民調大降，期中考受牽連，或有跡可循，但蔡二○年才囊括八一七萬票，隨之防疫成功、國家地位、國際能見度提升，都是紮實的政績，為何向來受中青世代支持的民進黨未突破魔咒，反又深陷其中？恐值各政黨引以為鑑，而不是單在當選多寡上論輸贏。

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由此次選票分析，中青世代選擇不投民進黨，似乎與這段期間，不同部門對中青世代之不均分配有關，致此些不均分配間交互連結，演變成總體紮實政績的軟肋。平心而論，其未轉投他黨，已很給民進黨面子。例如打疫苗其在望穿秋水的排尾，反須在中國打飛彈、國軍拿石頭丟無人機，站上排頭，尤其不見主政者充分、清楚的論述疏解，致交互而感受焦慮，影響所及包括其家人長輩的不安。故首須調整的課題為不同主政部門間的統籌，平民化、互動化的與中青世代廣泛溝通其生活的相關議題，此不啻是各政黨祈求台灣政治永續發展所必須，亦是民進黨對中青世代不棄與醍醐的回饋。

主政者無須把每人每年國民所得超越日韓掛在嘴邊，這只是學術數字，不是多數人生存及生活的真實，講的愈沾沾自喜，中青世代口袋愈發不平之鳴。半導體產業是台灣的護國神山，但攸關中青世代未來之第二條產業命脈有政策了嗎？主政者關愛高科技，相對於與多數中青世代生存及生活相關的非高科技產業，人因思考又是什麼？中青世代受困於難以同時滿足其職涯發展與小孩托育，政府如何協助解決，以降低少子化的國安危機？這是第二道課題。

中青世代是未來國家發展的中堅，應受重視之程度不在話下，但各政黨，不論執政或在議會，都難窺見「中青世代有事，就是政府存續有事」的具體努力。或許這則企業經營的普遍認知可給民進黨及其他政黨參考：員工能不能成為人才，除自己努力加強，也看企業給員工多少照顧。如老是讓員工失望，人才便會退化成人力。中青世代剝離的景象，就如多年前產業西進中國，台灣經濟、消費力的疲軟，這不是政黨的輸贏，而是國家的輸贏。

（作者為南台科技大學財經法律研究所副教授）

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