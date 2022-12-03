自由廣場》膜蛤文化 談江習與反政府運動

◎ 楊宗新

「膜蛤文化」是中國近年興起的網路現象，意在表達對江澤民的緬懷。之所以代稱為蛤蟆，一則來自其配戴誇張的大型粗框眼鏡，另則為免犯網路審查禁忌。

值得注意的是，這股風潮係在江澤民卸任超過十年才逐漸發酵的，也就是習近平上任之後，帶有強烈的借古鑑今意涵。「蛤絲」吹捧的，一是江澤民的高水平。他畢業於上海交大，曾至蘇聯學習工業技術，據說能通八國外語、能流利背誦林肯總統蓋茲堡演說。相較下，習近平號稱清華博士，讀稿卻屢次發音錯誤，被中共元老李銳評為只有小學文化程度。

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另一項讓人懷念的，來自他的「人味」。相較於胡錦濤、習近平予人不苟言笑、照本宣科的印象，江的個人風格鮮明，雖也時有醜態，例如在西班牙國王面前梳頭、當眾飆罵香港記者、甚至目光總隨著美女移動，但這些在當時遭人訕笑的事蹟，比起刻意安排在包子店用餐以營造親民形象的矯揉造作，甚至試圖重現個人崇拜的造神行為，顯得難能可貴。

當然最重要的，還得看施政表現。江澤民常掛在嘴邊的「悶聲發大財」，可視為總體指導原則。經濟上，有八十年代躁進改革之殷鑑，江試圖在穩定中漸進式開放，任內完成入世、申奧兩大里程；外交上，則不與美國直攖其鋒，銀河號貨輪被攔檢、駐南斯拉夫大使館被炸，均選擇忍氣吞聲。與之對比的，是習近平在實力甫獲提升之際，便與美國直球對決，包括開啟貿易戰、發動戰狼外交。

當然，江澤民也有許多負面事蹟，例如關閉世界經濟導報、迫害法輪功、「買官」傳聞不斷、驅趕異議人士至海外、卸任後「交權不交槍」，但這些與習近平直接掌握媒體、開啟新疆集中營並透過現代科技實施全方位監控、全面任用自己人、將反對者逕行拘禁、直接打破任期限制慣例，顯然是小巫見大巫了。「膜蛤」與其說是對江澤民的懷念，其實更是對習近平的不滿。

一九七六年周恩來逝世、一九八九年胡耀邦逝世，兩度引發反政府運動。目前如火如荼的「白紙革命」，是否會隨著江的逝世進一步發酵？值得密切注意。

（作者為公務員，台中市民）

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