自由廣場》想起張忠謀vs.彭淮南

◎ 王有康

護國神山台積電確定在美國亞利桑那州，砸一百二十億美元蓋晶圓廠，並預定在美國當地時間十二月六日舉行移機典禮，除了創辦人張忠謀夫婦外，美國總統拜登確定會親自出席，這是拜登上任後第一次到亞利桑那州，可見美方對台積電在美國設廠的重視。

最近有許多人提到近年來台灣傳統產業較科技產業之薪資漲幅為低，台灣是否會出現半導體產值比重占GDP過高的「荷蘭病」，事實上除非像台積電具有領先全球的晶圓代工技術，否則大多數的產業仍會受到台幣兌美元匯率波動的衝擊，尤其是薄利多銷的科技代工產業鏈，非常競爭，匯率的些微波動，往往讓產業的銷貨利潤由正轉負。

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記起二○一八年台積電董事長張忠謀與中央銀行總裁彭淮南先生為了匯率升貶，隔空論辯，張忠謀希望央行讓台幣匯率貶值，以增加出口的競爭優勢。但是站在央行的立場，彭淮南認為，影響出口的環節很多，如果匯率貶值是為服務某一特定出口對象，那對於進口業者和消費者來說是不公平的。因為升值對進口商和消費者來說可以買到更便宜的進口商品。彭總裁認為生產人家會買的東西，才是問題的重點，不然再便宜也沒人買。

或許因為彭總裁當年的刺激，促使台積電加速放棄貶值救利潤的思考，努力研發，屢屢突破技術障礙，讓半導體先進製程持續保持領先，成為台灣護國神山和全球大國爭相邀約設廠的國際知名企業，目前資產負債表上現金達一兆多元，張忠謀先生說不定得感謝當年彭總裁堅持匯率政策中立超然的原則吧！

（作者為台北商業大學副教授退休，台北市民）

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