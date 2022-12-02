自由廣場》敗選的經濟面思考

◎ 黃惟冰

九合一地方選舉結果，民進黨遭逢重大挫敗，執政縣市數量更持續「破底」，從六個跌至五個。就連在南部的優勢選區，與藍營對手的差距也大幅縮小。顯示不滿民進黨執政的社會氛圍，瀰漫全國。

經濟，雖然不如論文、弊案、抗中等，沒有成為選戰中的熱門話題，但卻是每一個選民最切身有感，足以影響執政評價與投票意向的關鍵因素。

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過去幾年，以總體經濟數據來說，蔡政府交出的成績單的確不俗，台灣的經濟成長率傲視區域鄰國，以台積電為首的半導體供應鏈，也在國際上炙手可熱。以上，在在都成為總統、院長、部長逢人就講的偉大政績。然而，這些「天邊的彩虹」，與一般人民實際的經濟處境與日常經驗，其實相當遙遠。

畢竟，經濟成長率高，是因為少數科技業在疫情中異軍突起，拉高整體平均所導致。真正佔就業大宗的服務業與實體經濟，無一不在疫情中遭受重創。相關的從業人員，除了眼紅身旁極少數親友的高薪與分紅，還要共同承擔萬物齊漲的的通膨結果，心情怎麼會好？

此外，台積電到台南、高雄，以及選前突然拋出來的桃園，固然顯示台積電擴大產能是大勢所趨。但，對於在地居民來說，除非有本事成為台積電的員工，或是剛好在廠區週邊有閒置的房地產可供出售、出租，否則，短期內只會看到一個又一個炒房、炒地皮的景象，甚至可能反受其害，連在南部都買不起房。

希望執政黨在檢討敗選原因時，不要忘了經濟因素。不能只看到台積電的好，卻忘了許多市井小民的困境！

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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