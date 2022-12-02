自由廣場》稍堪告慰的縣市議員席次增加

◎ 李欣芬

二○一八年九合一選舉，本土派大敗；沒想到二○二二年更是慘敗，縣市長版圖從原有七席下滑至只剩五席！自然，很多人的心情都盪到谷底，見面時難免唉聲嘆氣、批評一番。然而，我觀察此次選舉民進黨的縣市長雖然少了兩席，但與二○一八年相較，這次縣市議員選舉民進黨的席次卻增加了，國民黨與無黨籍都減少了！以全國統計，民進黨的縣市議員席次從二○一八年的二三八席成長至二七七席，增加了三十八席（後來遞補當選的不算）。國民黨從三九四席降為三六七席，減少了二十八席。無黨籍從二三四席降為二二七席，減少了七席。

其實，民進黨在縣市議員的部分選得很好，有些選區甚至是「全壘打」，但縣市長卻不然，造成「我支持你的議員，但我不支持你的縣市長」，這是典型的選民分裂投票行為嗎？讓人無法理解。

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由於縣市議員席次的增加，讓大家在慘敗中聊以安慰，稍微苦中作樂；但整體而言，民進黨總席次依然比國民黨少了九十席（二七七比三六七），大家還是得繼續努力！

（作者為台灣教授協會會員）

疏於地方經營？

◎ 方復權

自由時報社論「地方經營這條路」，直指民進黨九合一敗選原因是疏於地方經營，缺少地方型政客 (politician)。還將國民黨形容為「頭腦萎縮、四肢健全」，民進黨則似「頭腦靈活、四體不勤」。筆者認為社論可能為了讓民進黨檢討聲浪趨緩，反而過猶不及。

此次選舉結果，看似丟失北部江山，就判斷地方經營不善，卻忽視民進黨全國縣市議員不降反增，多出三十八個席次，而國民黨反倒是減少了二十八席。換言之，這就是民進黨勤於地方經營的成果。

那為何「基．北．桃．竹」丟失呢？答案很簡單，關鍵在於前新竹市長林智堅「兩次」論文抄襲案爆發，導致「陣前換將」，進而發生「一桃殺三士」的連鎖效應，或者說是蝴蝶效應。「北北基桃竹」大生活圈集全國經濟、科技、學術、人文等重要資產於一身，民眾素質很高。林的論文是否抄襲，民眾心裡有一把尺。總統蔡英文因為親自欽點林智堅出戰，大概很難下台，所以感情戰勝理智，下達全黨力挺，但是北部民眾用選票表達心聲，民進黨看不懂嗎？

胡亂猜測敗選原因，彷彿無頭蒼蠅找戰犯，只會模糊焦點，讓選民無奈。

（作者業國際貿易，台中市民）

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