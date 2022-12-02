自由廣場》戰鬥藍地方包圍中央的打法

◎ 洪世才

九合一選舉當選的新任縣市長預定十二月二十五日就職；從就任後到二○二四年總統大選投票日前，國民黨應該會趁勝追擊，展開下任總統選舉勝選動作節奏，那就是攻擊、攻擊再攻擊。

這套戰術，在中國共產黨於一九二一年建黨後，在政治活動和軍事動作互相配合，對中國國民黨展開的鬥爭中屢見不鮮。尤其共黨在閔南的城工地下組織做的顛覆和軍事行動更顯著。這是以騷擾的社會運動，配合軍事行動攻城掠地，讓當時的國民黨守方疲於奔命。

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當今台灣，國民黨已經在一一二六攻下地方重要城市，就等二○二四的決戰殲滅中央執政的民進黨。在準備決戰的時間，如果以共產黨的戰法，政治運動的騷擾，當年是以罷工等社會運動去困擾國民黨，現在的國民黨若師法共產黨，估計國民黨會在總統大選正式舉辦前，以地方執政優勢，拒絕配合或拖延刁難中央行政，讓台灣政局動盪，讓選民誤以為是中央執政的民進黨「失能」，藉此將整個總統選舉氛圍帶進國民黨設定的戰場。

支持民進黨的選民，大部分不是民進黨員，而是延續支持黨外理想而偏愛民進黨。所以，民進黨的從政黨員要明白，黨外的選民不求名利，數十年來，黨外民眾出錢出力努力，不是為了要幫你們取得名氣地位，而是要你們「不忘初衷」，為台灣的民主自由而戰。所以請民進黨痛定思痛，拋棄一己之私，趕快準備應戰吧！

（作者為大學兼任講師，彰化縣民）

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