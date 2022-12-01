自由廣場》在野小黨的努力應予鼓勵

◎ 鄭秀玲

九合一大選結束，二大政黨取得絕大多數席次，其中主因之一是他們高度介入電視媒體，作為其輔選及攻防的空戰平台。例如趙少康，組成戰鬥藍，在其節目進行輔選活動，並倡議「新竹換台北」，公然操作棄保；選後更因輔選之七十位議員順利當選而自喜。

相較之下，缺乏媒體資源及地方組織的在野小黨，處境惡劣，筆者原本預期席次恐將全數掛零，沒想到時代力量竟仍有六位議員當選，版圖從新竹、苗栗再擴及台中市、嘉義市。另一小黨台灣基進也在台南及高雄各當選一席議員。對於這些在資源匱乏下仍努力不懈的黨主席及參選人，其不屈不撓勇於挑戰、奮鬥的精神，令人敬佩。

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相較兩大黨，上述小黨的候選人們多具以下兩項特質，其一，未曾涉刑事案件、未具黑道背景，有清新、優質之特點；其二，多數年輕且非「政二代」，無舊政治的包袱，國人應予鼓勵。

為了讓更多這類優秀候選人參與地方選舉，呼籲立法委員們應仿效立委選制，修法增設「政黨比例代表／不分區議員」，提供部分名額予專業人士競逐，如此才能提升我國基層民意代表之問政品質。也呼籲小黨應珍惜得來不易的席次，作民、國兩黨在中央和地方執政的最強監督者。

（作者為台灣大學經濟系兼任教授）

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