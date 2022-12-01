自由廣場》軍力報告與武力犯台

◎ 陳國雄

近期中國爆發「白紙革命」，反對政府實施的核酸檢測和清零封控措施，有人高呼「習近平下台」，因此有人推測事態有如「六四重演」。更有人推演到如果事態嚴重，習近平為了轉移焦點，「可能」出兵攻打台灣。這真的是有高度想像力的幻想家。

其實比起二○一九年香港反送中運動一百萬、二百萬的示威群眾，目前中國各地缺乏組織性的「白紙革命」根本還很小兒科！何況中國政權在境內「關門打狗」的鐵拳，絕對不是在半境外的香港可以比擬的，很容易鎮壓下來。台灣人必須清楚覺悟，一旦台灣併入中國統治，任何社會不滿的反抗，必將成為螳臂擋車的肉醬。如何捍衛台灣安全，永保既有的言論自由和民主制度，是台灣人無可迴避的課題，也是對後代子孫必須扛起的責任。

請繼續往下閱讀...

談到中國武力犯台的軍事問題，美國國防部昨天公布《二○二二年中國軍力報告》，其中對於中國入侵台灣的能力評估：「中國缺乏全面入侵台灣的能力，但有能力奪取太平島、東沙島、金門、馬祖。」其實這十五年以來，美國國防部的年度報告都是如此，可見台海雙方的軍事發展，大體上維持著動態性的軍事平衡。可笑的是，只要祭出「中國武力犯台」的旗幟，大部分的台灣人還是會吞口水，生怕激怒中國。

台灣人要抵抗中國侵略，捍衛台灣安全，這是天經地義的事情，台灣內部的在地協力者卻批評這是義和團的白痴行為，甚至「可能」會刺激中國武力犯台。筆者時常懷疑這種人的智商！在中國缺乏能力全面入侵台灣的情況下，中國發動台海戰爭根本就是自殺行為，戰敗的後果必將導致當權者被鬥下台，整個當權派會死無葬身之地，中國可能會四分五裂，習近平會那麼白癡嗎？

（作者為台灣安保協會理事，台中市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法