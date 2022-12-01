自由廣場》從中國退伍軍人抗爭談白紙革命

◎ 張玲玲

「白紙革命」運動不僅發生在中國內地，也在全球開花。在「永遠的執政黨」中國共產黨專政統治下，大陸整個社會形同壓力鍋，爆發是遲早的事。

中國在二○一八年時，發生了解放軍退伍官兵因退撫安置問題，集結到北京進行群體上訪（抗爭）維權事件。這群人不只「突襲」到北京，而且還是到中央軍委、中紀委大樓外，還犯了中共的另一項大忌，就是跨省跨區。由於退伍軍人過去的組織與訓練，具有一定程度的默契與網絡，故在聯絡方式上有技巧地避開了中共的監督與管控，着便服搭乘大眾運輸，到集合點後才統一換穿軍服；成千上萬的中國老兵穿著軍服在北京抗爭驚動中共高層，也引發全球關注。此事件也曾讓許多人以為會撼動中國共產黨執政或影響習近平領導地位，因畢竟「思想純正」、服從性高的退伍軍人竟會群體抗爭，這對中國來說是非比尋常。最後在習近平以提高補貼、要求地方軟硬兼施、加強管控下，使得後續抗爭變得零零落落，不再成氣候。

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當時筆者在博士班進修，正針對此議題撰文，於選修的社會所課程中遇到一位傳播所大陸博士生。有一天，教授於課間直接問他，「是否覺得習近平上台後，對你們的言論管控管得很嚴？還有什麼『七不講』…」他輕輕地點點頭說：「嗯…，好像有……」下課時，筆者特別跑去請問他對解放軍退伍官兵集體陳抗事件有什麼看法，他竟告訴我他完全不知道這件事，還要我將相關報導傳給他看。我相當詫異，心想在中國大陸相關的報導被中共當局與網軍刪除、洗版、管控就算了，連他人在台灣都不能看到報導嗎？事後猜想，或許他極有可能須要對我有所保留，免得惹禍上身吧！

此次「白紙革命」最終應該還是不致達到「革命」程度（一般認知：其一、有意圖推翻或改變中共政權或國家體制；其二、讓習近平下台）。中國在天安門事件後，對於每次的社會重大上訪事件都能圍堵在一定可管控範圍，一來是讓這些抗議群眾能有個適時宣洩機會；二來會想方設法不讓工、學、農各業別串連；其三則運用通訊媒體的管控防止其上訪行動有跨區、省，演變成全國事件的可能。「白紙革命」事件，中共與習近平可能還是可以同處理二○一八年退伍軍人抗爭維權的方式一樣，「安撫」加「管控」軟硬兩手策略暫時平息群眾怒火；只是，繼續悶燒中的中國社會，還能忍多久？

（作者為陸軍備役上校，新北市民）

從大布條到白紙

◎ 趙嵩仁

中共官媒「人民日報」網站依然呈現著「學習黨的廿大精神」標題，「新華網」則是「讓群眾過上更加幸福美好的生活」等等歌功頌德的文章。然而極盡諷刺的，本月廿四日新疆烏魯木齊市一棟住宅大樓發生大火釀成十死九傷慘劇，許多矛頭都指向中共當局刻意堅持封控，而延誤救人黃金時機。民眾怒火如同星火遼原，多所知名大學院校如北京清華大學、上海交通大學等也發出串連，用「白紙」象徵無言不滿，更有一種「刪吧！刪了也不等於沒有事」的寓意。

還記得中共「廿大」之前，北京市鬧區一處高架橋上掛起長幅布條，上面寫到「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」等文字。該次的抗議行動短期間內很快的透過各社群網站傳遍各地，直接反應許多民眾對於習近平主政下的共黨政權怒氣，其中更有不少是年輕人，他們抗議力道與持續時間，更將考驗習近平高壓集權的統治手段，勢必受到國際重視，而「白紙革命」的後續發展也會一點點燒向習近平的統治正當性。

另外一層必須注意的，就是中共是否可能為了轉移「白紙革命」的注意力與壓力而對臺發動不理性甚至軍事行動，殊值我方及早關注與因應，避免擦槍走火。

（作者為空軍上校，新北市民）

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