自由廣場》我側翼，我驕傲

◎ 余敏長

民進黨九合一大選重挫，黨主席蔡英文請辭，黨內也預計成立「2022年選舉檢討小組」，在諸多檢討聲浪中，王世堅、高嘉瑜認為綠營的網軍側翼造成中間選民的反感，是造成挫敗的重大原因之一，是這樣嗎？

何謂側翼？誰是側翼？在高嘉瑜與「盾牌牙醫史書華」的互嗆中，高嘉瑜說「側翼就是會去攻擊意見不同的人，互斥效應讓中間選民反感，是十足的豬隊友作為。」當然，她也認為史書華就是側翼。

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如果側翼那麼不堪，那麼藍營側翼諸如朱學恆、吳子嘉，甚至諸多藍營網軍在網路上對綠營名嘴或政治人物的攻擊不會少，並沒有讓中間選民反感，甚至是造成這次國民黨大勝的主因之一，他們是豬隊友嗎？綠營側翼存在已久，2014年縣市長選舉，民進黨大勝，甚至民進黨支持的柯文哲，與連勝文互尬的台北市長選舉，在傳統藍大於綠的選民結構中，柯文哲大贏連勝文20餘萬票；2016年及2020年總統及立委大選，蔡英文總統大勝，民進黨立委席次過半，當時綠營網軍是豬隊友嗎？遠的不談談近的，這次九合一大選，縣市長選舉潰敗，但縣市議員席次較4年前增加，綠營側翼還是豬隊友嗎？

王世堅一再強調被綠營網軍側翼攻擊，痛罵王浩宇「既被罷免、回去當你的太監」云云，王世堅可以不同意王浩宇的論點，卻罵王浩宇太監，取笑王浩宇被罷免，在人家傷口上灑鹽，這樣的行為，不就是攻擊意見不同的人嗎？他自己不也淪為被他鄙視的側翼呢？他被綠營網軍側翼攻擊，卻在他的選區最高票當選，綠營側翼的攻擊造成他最高票當選？他有讓中間選民反感嗎？

高嘉瑜跟史書華的對嗆中，高嘉瑜說，他在為民眾反應台灣快篩和血氧機價格、規定等諸多不合理問題時，史書華全都振振有詞反對，全部反對等等，然而翻開史書華當時的臉書，只是針對快篩跟血氧機在醫療專業上的建議，史書華言之有物，並非對高嘉瑜以人廢言或為反對而反對，高嘉瑜連善意的建議跟謾罵攻擊都分不清，還能論斷綠營網軍側翼是敗選的原因嗎？何況，王世堅或高嘉瑜為民意代表，身處政治圈核心，來自四面八方的攻擊在所難免，進廚房又怕熱，就不要進廚房！

王世堅或高嘉瑜有沒有想到，綠營政治人物卻被綠營網軍側翼或挺綠民眾攻擊，為何別人不會，只有你們被攻擊？都只是別人的問題，你們都沒問題嗎？套句王世堅批評蘇貞昌應為這次敗選下台嗆說，蘇貞昌說會檢討，只會檢討別人，不會檢討自己云云，這句話，重重反打自己一巴掌，王世堅或高嘉瑜認為網軍側翼要為敗選負責，是因為被網軍側翼批評而惱羞成怒，不是因為網軍側翼造成中間選民反感吧？

各陣營都有網軍側翼，側翼的存在，彰顯臺灣言論自由的可貴，更在某程度為自己陣營的政策或想法辯護，非僅不是敗選的原因，也是維持基本盤的基礎，何須為敗選負責？

我講了那麼多，王世堅或高嘉瑜也會歸類我是網軍側翼吧！真是如此，我側翼，我驕傲！

（作者為執業律師，臺北市民）

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