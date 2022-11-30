社論》「白紙革命」傳達了什麼訊息？

中國爆發被形容為「白紙革命」在各地騷動，會不會從形容詞變成動詞？目前尚難斷定，但是已經有人聯想到六四事件。（美聯社）

伊朗「頭巾革命」，聯合國人權理事會上週召開特別會議，決定成立真相調查團。中國對此提出臨時修正案，企圖取消調查團，最後被其他成員國否決。表決時，中國投了反對票。泥菩薩過江，中國爆發被形容為「白紙革命」的各地騷動。聯合國人權辦公室發言人：我們呼籲（中國）當局依照國際人權法律及標準對抗議活動作出回應，任何人都不應因為和平表達意見而被任意拘留。至於習近平，先前也許忌憚對台灣九合一選舉產生負面影響，如今少此懸念，如何動手鎮壓，應該可見真章了。

在此之前，G20、APEC，習近平在新冠疫情三年以來，首度與西方領袖會晤，展現二十大三連任後的戰狼外交強勢回歸。另，德國蕭茲一日往返訪問北京，以及明年初法國等領袖敲定訪問中國，有日本媒體嘲諷是歐洲的「朝貢外交」。烏俄戰爭，能源、糧食引發經濟與人道危機，若干歐洲領袖私通普廷斡旋不果，轉而與中國外交穿梭，冀其協助終止這場危機，附帶關切台海和平穩定，念念不忘的則是中國市場及本國經濟。無數英雄競折腰，想必，習近平對戰狼外交、專制治理模式、東升西降更加自信滿滿。不料，風光返國，迎接他的卻是「白紙革命」。

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在新疆烏魯木齊公寓火災之前，還發生河南鄭州富士康工廠封控事件。當然，清零三年的封控衝突，不只這兩件事情。可以說，火藥味已在四處瀰漫，只要點燃一根火柴就會燃燒起來。各地不滿民眾，隨意湊合在街頭，便形成一股運動，不必有人出來領導、組織。對地方官員而言，黨中央沒有下令，不敢自作主張，可謂防不勝防。不滿民眾的口號，也顯示他們的不滿，已經從清零政策限制自由、妨礙工作、減少收入、醫療照護不保證，上綱到不要核酸要自由，不要健康碼，不要獨裁要民主，不要終身制，言論自由，新聞自由；乃至於，中國不需要皇帝，共產黨下台；最後，連習近平下台也喊出來了。這些呼聲迴盪著，二十大前夕北京四通橋的抗議布條：不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴；不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民；罷免獨裁國賊習近平。二十大剛過，如此火星子亂爆，已然成為習近平的一大挑戰。

「白紙革命」，會不會從形容詞變成動詞？目前尚難斷定，但是已經有人聯想到六四事件。一九八九，二○二二，中國的情況差距甚遠。不過，初步來看，有一個相似的地方，那就是，中國權力高層出現裂痕。一九八九，鄧小平為首的保守派，趙紫陽為首的改革派，對胡耀邦去世後的民眾自發致意，及其形成的要求改革運動，持有截然相反的政治定性。而今，二十大現場，胡錦濤公然被習近平下令架離，乃至先前李克強對清零政策造成經濟下滑之自行其是，加上民眾對清零政策帶來的生活、生命焦慮，可能也醞釀了揭竿而起的溫床。於是，二十大結束，明年春季兩會，之間的「換屆真空期」，以及，清零政策由緊往鬆調整的混亂期，民眾積了三年的悶火終於宣洩而出。

被習近平視為政治正確的清零政策，從一開始就令人懷疑不單是基於防疫，而是預演更大範圍的數位極權統治，「大白」宛如文革時代的紅衛兵，所有民眾必須順從他們「政治壓倒一切」的封控。生活日常，總體經濟，都可以為了這個不便明講的目標而犧牲。此所以，其他國家政府的疫苗普及率、與病毒共存，至今未受北京當局認同，仍堅持嚴格封控才是硬道理。上海積極執行清零的市委書記李強，北京清零低端人口的市委書記蔡奇，二十大雙雙晉升政治局常委，這種巧合所透露的訊息十分值得玩味。二十大說明，習近平想的跟胡錦濤、李克強不一樣。更可怕的是，習近平想的可能跟十四億人不一樣！

目前，西方對「白紙革命」多未表態，白宮僅止於聲明支持示威者和平抗議的權利，「總統不會為世界各地的示威者發聲，因為示威者自己會發聲」。反倒是，北京有太子黨、官媒直指「肯定有境外勢力參與」之際，歐盟理事會主席米歇爾將訪問中國。先前，香港被二度回歸，西方的呼籲也白費唇舌。此外，拜登政府早已表態：「不尋求改變中國體制。」不無可能，伊朗的「頭巾革命」，中國的「白紙革命」，西方會出現不同反應，而歐洲國家在烏俄戰爭之下，也不樂見增加中國內亂的變數。無論如何，至少習近平對三連任後的頭號挑戰會採取什麼態度，有助於國際更進一步摸底他的權力圖像。

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