自由廣場》謠言止於智者？還是曾參殺人？

◎ 陳蒼多

看了昨天貴版的〈口耳相傳的公投不同意〉，有話不吐不快。其實，大選前手機出現的訊息是「不要領公投票」。事實上，不用上綱到「可能是某些政黨表面公開挺十八歲公民權，私下卻都以口耳相傳方式下令支持者投『不同意』」，仇恨值很高的個人不用政黨下令，就可以在無遠弗屆的網路上發威了，但無論是「公投不同意」或「不要領公投票」的口耳相傳，殺傷力都很大。

大選開票那天下午四點六、七分左右，我親耳聽到一次最令人難過的「口耳相傳」。我走過一戶人家的門口，聽到一個小女孩驚慌地叫道：「啊，蔣萬安輸了！」接著是一個可能是媽媽的女人的聲音：「作票了！」再接著是小女孩的「哦」一聲。都什麼時代了，還在說「作票」。小女孩到學校難保不會讓媽媽的話「口耳相傳」。仇恨值再怎麼高，也不該以這種方式教育自己的小孩。

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大選前網路上口耳相傳的謠言無限多，方式五花八門，最接近選舉時，我知道的有「執政黨同意美國退伍軍人免費使用台灣的健保」、「詐領助理費判刑只適用於議員，不適用於立法委員」等等，離譜得令人啼笑皆非。

「謠言止於智者」只是理想，甚至智者也會被謠言所矇騙，比較保險的說法是「謠言止於失智者」。總之，現實面會有很多「眾口鑠金」、「曾參殺人」的實例，我們在無奈之餘，只能期盼貴報的「謠言終結站」能夠擴大篇幅，以擴大打擊面。

（作者是前大學教授）

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