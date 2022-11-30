自由廣場》這紙休假單，阿共仔買帳嗎？

◎ 王國論

台灣的九合一選舉，很快就順利有結果了，當晚有些人應是大大鬆了一口氣。這樣的結果，阿共仔應該不會來了，不會有戰爭了吧！

選前，執政黨對於這種地方選舉，喊出「抗中保台」的口號，於是藍營那些人就操作「票投民進黨，年輕人上戰場」，你說要長年挺執政黨的人，一百八十度大轉彎，轉投車輪黨，當然不可能，但若說這一票投下去，會招來子孫被迫「投入戰場」，誰不猶豫﹗乾脆遊山玩水去，落得身心輕鬆，誰說「不投票」，不能代表這亦是一種投票行為﹗

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執政黨面對選舉結果，亦可以反映一些當初提名作業的是否得當；以屏東選區為例，我才不相信當初另兩位初選的競爭者，有全力投入輔選，也許他們就存著一種心態，既然妳搶著選，我等就等著看戲。

而選民給藍營的票呢，究竟應該怎樣「解讀」？反正這是地方選舉，而這些藍營的政治人物，看看前南投縣長，基隆市長的結局，反正當選一個關一個，當選兩個關一雙，檯面上，目前仍連任的、當選的，等著被關恐亦不在少數。

話說回來，如是之開票結果，如果「票投民進黨，年輕人上戰場」，反面來說，票投國民黨，「年輕人應該不用上戰場」了，讓老Ｋ黨勝利，阿共仔就會讓利，機艦亦不會再來擾台，阿共仔的匪軍應該可以休假了。

但是大方的台灣選民開給的休假單，習皇買單嗎？台灣人當然只須觀察個幾天，馬上可以得出答案；繫點在於匪軍是為誰而戰的，習皇的嘍囉當然是聽命於習皇，會鳥老Ｋ黨才怪。

（作者是執業律師）

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