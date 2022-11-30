自由廣場》（林保華專欄）毛澤東說：一張白紙，…

習近平的清零封控引發中國「白紙運動」醞釀已久，暗流洶湧，中共廿大開幕前夕北京四通橋由彭立發喊出「不要封控要自由」，廿大閉幕後上海襄陽北路兩位女士舉著「不要 要」橫幅的遊行，日前重慶超人哥高喊「不自由毋寧死」的街頭演講，都已像星星之火在各地零星燃點。平時在網路到處出征的小粉紅在現實生活中沒有出現，連「刀把子」也姍姍來遲，這些勇士卻得到廣大民眾默默支持和保護。而十一月廿四日烏魯木齊市發生住宅大樓失火因為封控導致至少十人死亡事件，終於引發幾千公里以外上海市民眾聚集到烏魯木齊路示威抗議，再傳到全國至少十大城市與五十所以上大學學生的響應，形成「白紙運動」。

由於中共對民眾無所不在的嚴密監控，要舉行一場抗議集會絕非易事，舉著一張A4白紙最簡單也令當局難有鎮壓藉口，卻又展現「一切盡在不言中」，這體現了民眾的高度智慧。這一張張白紙，讓我想起當年毛澤東在一九五八年四月刊出的一篇《介紹一個合作社》的文章有這樣一句「一張白紙，沒有負擔，好寫最新最美的文字，好畫最新最美的畫圖。」

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當時的歷史背景是：經濟上的社會主義改造已經完成，反右運動則剛剛結束，黨外雜音完全被封殺，毛澤東躊躇滿志，開始籌畫超英趕美的社會主義建設大躍進。結果三年內白紙上是幾千萬具的骷髏。這還不夠，緊接十年文革，又多了至少幾百萬具骷髏及血跡。除此，還有百孔千瘡的經濟。

現在這張白紙由中國人民拿出來，中國人要好好想想，該寫什麼，該畫什麼，才是真正的最新最美的文字與畫圖；絕對不可以讓毛澤東2.0的習近平搶走這張白紙。

清零的封控政策根本是習近平躲在中南海異想天開的政策，完全不顧民眾死活的瞎指揮，即使已經引發極大民憤，拋出「優化防疫廿條」，也是不顧各地差異的籠統政策，因此下達後各地有不同解讀，各取所需而引發混亂，有的放鬆，有的更緊。「具體地分析、具體的情況是馬克思主義活的靈魂，馬克思主義哲學的一條基本原則。」這是列寧提出來的，習近平不顧武漢肺炎病毒的演化，不顧中國各地的不同情況，十四億人口獨斷獨行一個僵硬的清零封控政策，原來他連馬列也是冒牌的。

習近平已經控制了所有大權，為了他一個人的面子，不可能召開會議來為封控解套。然而鬆綁不但是全民的要求，也符合地方政府發展經濟與維持政府正常運作的利益，所以各地民眾可以與地方政府協商，用「下有政策」來應對習近平的獨裁專斷，避免流血事件的發生。地方政府對習近平會有不同態度，相同的可以相互合作「聯省自治」來共同解決本地的疫情。這不但有利解決疫情，將來中國要發展經濟，以及自由民主的孕育，都得起始於地方自治而架空一人獨裁。這是白紙上未來應有的字畫。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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