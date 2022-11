自由廣場》俄烏戰爭經驗 無人系統時代來臨

◎ 姚中原

英國軍事專家、倫敦政經學院國際關係學程教授克里斯多夫.寇克二○○二年曾出版一本名為「沒有戰士的戰爭(Waging War Without Warriors? The Changing Culture of Military Conflict)」著作。書中提出未來戰爭的一個模式,武裝士兵不必親臨戰場作戰,只要在透過衛星通信下達指令,即可操作無人飛行載具,利用地貌低空飛行,並對預設的目標位置進行攻擊。

寇克「明日的戰爭」廿年前以無人機為主角的前瞻性看法,如今確已在俄烏戰場大規模地上演。近月來,俄羅斯以數百架的無人戰機及大量飛彈,多次攻擊烏克蘭各地,造成許多軍民傷亡和能源系統破壞。由於烏克蘭全國一半電力設施受損嚴重,加上寒冬來臨,世界衛生組織廿四日警告,未來恐有百萬計的民眾生命將因斷水斷電而受威脅。

請繼續往下閱讀...

「無人系統」應用是近年新興技術,屬於高科技產業。尤其無人系統在戰爭中發揮極大效用,愈來愈多國家對無人系統的製造和改良投注資源。其中包含無人機、無人艦艇與地面指揮系統等。具有造價低廉、使用方便、隱蔽性強、靈活彈性與遠端操作等特性,許多國家將其作為戰略型武器,同時發展出特有的作戰方式和戰術。

去年五月以色列國防軍利用「無人機蜂群」,空襲加薩走廊並成功擊敗哈瑪斯武裝分子,成為全球首次「人工智慧戰爭」;今年二月,烏克蘭軍隊使用美製「彈簧刀」與土耳其製TB2等偵打一體的無人機,摧毀大量俄羅斯戰甲車,造成俄軍重大損失;十月北約組織舉行代號「動態信使二二」的海上無人系統聯合軍演,進行反潛作戰、反恐攻等演練,共有十六個成員國參加。以上實戰案例或海上演訓,說明無人系統已是現代戰爭的主流武器。

近年來伊朗、中國等國家積極發展無人系統的結果,皆已陸續成立無人機部隊與基地。另外,據媒體報導,因應北京持續在日本以及台灣周邊擴大軍事活動,十月美日兩國也已聯手設立無人機部隊,此部隊部署在日本鹿兒島的自衛隊基地,約有二百名官兵駐守,未來將配備有八架「MQ-9死神」的美國最先進無人機,以加強對中國的軍事監控。

觀察近期國際武裝衝突或俄烏戰爭經驗,未來如何防範中共無人系統的攻擊且國軍需具有打擊功能的無人戰機,恐是國防迫切議題。換言之,未來國防部必須研析新型作戰概念,深入探索無人機戰法之外,更應克服困難,積極研發或向外引進更有威力的攻擊、自殺型等無人機,如此才能因應或有效嚇阻「圍台軍演」、「跨越中線」等此類中共軍事的新型態威脅。

(作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法