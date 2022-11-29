自由廣場》（北社評論）地方大選結果的省思

◎ 李川信

廿六日的地方選舉已經圓滿落幕，定期接受民意檢驗的選舉，已成為民主政治的常態。

從選舉結果來看，這是自二○一六年民進黨在中央完全執政以來，地方選舉最大的挫敗，民進黨在中央及北部基隆市、桃園市、新竹市執政都有亮麗的成績，要延續三個城市的執政卻受阻，雖然「對進步團隊的無情，是偉大城市的象徵」，民進黨得不到多數選民的支持，值得執政者警惕及痛徹檢討。民進黨的支持者也不用懷憂喪志，對一時選舉可以失望，但對台灣沒有絕望的權利，畢竟它是我們安身立命之所在，我們更應以台灣民主為榮為傲。

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各政黨為了勝選，在政客操弄下，用邪惡的言語「謀財害命」，用抹黑、造謠、散播假訊息，製造仇恨、討厭值，讓今年的選舉風氣被這種歪風搞得烏煙瘴氣，讓部分選民喪失理性判斷能力。這些行為都在摧毀善良人民彼此信賴、感恩的心，摧毀台灣好不容易建立的民主機制，負面選舉、仇恨動員，讓一世代的價值崩毀於一夕。

自從今年初，俄羅斯派兵入侵烏克蘭後，烏克蘭總統澤倫斯基率領全國軍民英勇抵抗，加上全球民主國家的奧援，讓入侵者敗退跡象已現。反觀台灣面臨中國武力併吞的野心，國際焦點注視台海危機，民間團體在地方選舉，提出抗中保台的呼籲，因地方首長戰時負有民防的指揮權，其心態影響國人士氣，不容小覷。但似乎無法獲得選民的重視，是台灣人民的危機意識太弱嗎？值得關注。

在立法院朝野四個黨團同意下，通過台灣歷史上首次「十八歲公民權修憲複決公投」案，投票結果，同意票五六四萬多票，不同意票五○一萬多票，投票率近五十九％，因同意票未達通過門檻的九六二萬票，修憲案確定不通過。回想二○○五年，以投票率廿三％選出的任務型國代進行修憲，決定現在高門檻的修憲，今天看來是格外諷刺。

在朝野政黨都同意下，修憲也無法進行，台灣人民必須思考制定一部合宜台灣憲政運作的新憲法，已成當務之急。

選舉結果本是公民心聲與力量集體意識的展現，當選者在選民的祝福下，受到歷史的眷顧，那是承擔責任的開始，用愛與包容化解社會的分裂，期待朝野攜手合作實現政見承諾，為民服務為國奠基。

（作者是台灣北社社員、現任台灣社社長）

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