自由廣場》民進黨掌中央，國民黨管地方 兩黨制衡的台灣？

◎ 施芳瓏

今年的選舉，又重演四年前的結果：國民黨大勝，民進黨慘敗。兩次都被中國政府用來宣傳是「習近平的勝利」，那是粗糙的大外宣！

儘管又出現同樣結果，但新情勢則在發展中：台灣選民在總統立委大選與地方選舉的投票行為，似乎有所不同。不同的考量是否會形成台灣特有的兩黨制衡？中央是民進黨執政，地方是國民黨主管。這有別於一般的兩黨政治，緣起於台灣民主轉型前的社會結構：國民黨長期經營並掌握地方派系；民主轉型的過渡期，沒有流血的革命，從既有的壟斷體制，朝向逐步鬆綁但尚未完全的民主化；當下詭譎的國內外政經局勢，台灣的國家地位與兩岸立場，在中央的選舉對決，為了不讓一黨獨大，地方選舉傾向於改投在野黨。如果真是這樣，那該恭喜的是「台灣人民的勝利」！

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四年前國民黨地方大勝後，中國政府在這段期間處心積慮地想要與國民黨縣市長聯繫與交流，但所有連任的縣市長，不是避之唯恐不及，就是小心翼翼地閃躲，地方選民不怕投給國民黨，因為他們有目共睹，而這些國民黨地方首長「遠中顧台」，才再次給他們機會。

部分民進黨人士藉由「抗中保台」操弄這次選舉，以取得地方並擴大政權。台灣在戒嚴時期，兩蔣以「反攻大陸」為由，讓國民黨一黨專政。卅多年後，教訓猶新，民進黨想以同樣的手法，以「抗中保台」為由，讓民進黨一黨獨大，包管中央與地方，但選民卻「不買單」。再者「抗中保台」不是出一張嘴，當戰爭愈來愈可能成真，即使那會失去選票，執政黨有責任讓人民理解是否真已整軍經武，而非用來操弄或恫嚇選民。

從小被嚇大的台灣人，在這次選舉中，外有共產黨的文攻武嚇，內有極獨民進黨及極統國民黨的恫嚇，但台灣人已用手中的一票明白地表示：不接受任何人的威脅，選出了心目中的理想地方首長。然而，從此次台灣選民的投票行為，似乎還停留在重視候選人的好看的外形、顯赫的學資歷、強有力的人脈與家庭背景，對政績、政見與執政能力的審核，反倒是其次。

再者，這次選情冷清，投票率低，打的多是負面選戰，而國民黨贏在對此比民進黨更擅長。譬如一、兩黨從北到南猛打假學歷、戰論文；二、選民是在「用票投國民黨教訓民進黨」，因為執政黨只熱衷搞意識型態，不實際面對人民需求，選票可以最有效打擊；三、執政不可能沒有包袱，當反對黨開始將對政策的不滿轉成仇恨值，操弄討厭執政黨、喊出政黨輪替，讓人寧選平庸的對手。

當然，台灣選民再次自由意志，值得稱讚，但選民素質仍有待教育與提升。因為台灣選舉已成國際焦點，以「負面特質」而當選，自是貽笑大方。

（作者是倫敦政經學院研究員）

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