自由廣場》期待花東國家級高速路網

◎ 蔡嘉鴻

選舉嘉年華熱鬧數月一如預期，台灣本島北熱南冷、西鬧東靜。筆者身處基礎建設完善的天龍國，自然看的不外乎社福、治安或交通等生活環境。一直讓我默默關注的是花蓮與台東的選民，您們看的又是什麼？挑戰百里侯大位與民意代表的候選人，除了農產品推廣及觀光產業外加一些補助津貼，還有不同層面的亮點新策嗎？

西部走廊因為交通路網密集，進而帶動產業發展，近二十年來除了興建高速鐵路而活絡了運輸動脈，接踵綿密的國道與快速道路更是一條再一條，更遑論錦上再添花的捷運環線。而長久以來，台灣後花園的好山好水，一直扮演著淨化沉澱都市心靈的角色，不禁反思，花東即便是縱谷地形，一樣擁有平坦路廊條件，台九線縱貫路段涵蓋面積更是超過二百公里以上，相近於半個西台灣，東部建設卻得奢望西部環島銜接，徒淪二等國民：等建設、等交通。花東鄉親，實在不應甘於長期執政的地方縣市首長，輕鬆隨便平庸又近似敷衍的菜色，躺著選也能等到選票落袋。

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從高度就可知深淺，哪怕只是一張遠期支票，也是值得被開出來的，花東人難道真的不值得候選人或是政黨提出國家水準等級的高速路網計畫，或是構築一個開發繁景的夢想嗎？

（作者為鐵路工程師，台北市民）

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