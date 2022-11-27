自由廣場》法國媒體「台灣熱」有感

◎ 陳麗伶

台灣主題最近成了法國媒體熱衷討論的話題，因此讓我有機會幫忙法國電視台翻譯，做一系列介紹台灣的節目。這些節目的共同點，都是用烏克蘭來和台灣做比較。比如說烏克蘭當初也是有許多人支持俄羅斯，希望變成俄羅斯人（佔了烏俄戰爭爆發之前大約十％的人口），也不相信俄羅斯會開打。結果俄羅斯入侵戰爭爆發，也間接促成了烏克蘭的統一，全民一心，摒除所有隔閡，抵抗唯一的敵人！

戰爭會不會發生難以預測。然而現在像所有住歐洲大陸居民的我，感受到歐洲的惡鄰俄羅斯的威脅，甚至核爆危機，心理準備好克服今年的寒冬了。像所有歐洲大陸人民一樣，已經看清楚俄羅斯的真面目，我想烏克蘭境內應該沒有任何想當俄羅斯的人了！

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這也讓我聯想到台灣人希望當中國人嗎？台灣的父母希望自己的下一代處在中國型態的社會下生活嗎？從那些法國電視台在台灣拍攝回來的粗片當中，我看到了被採訪的鄉下台灣人，那麼的單純，那麼的善良，被問到中國處處威脅台灣這個問題上都不願意回答，但是卻很堅定自己是台灣人，是百分之百的台灣人！

另外，國際媒體對台灣的選舉文化非常感興趣，就像參加慶典一樣熱鬧，讓這些西方媒體人都羨慕死了！他們在台灣感受到的選舉氣氛，對他們來說好像是看到了希臘時代直接民主現場直播！主要原因是西方社會早已經失去了直接民主的熱情，所以見識到台灣人選舉文化的熱情特別感動。

然而，在台灣一說到政治大家就沉默，害怕破壞氣氛，這是不正常的。最大的原因是藍綠媒體兩極化，親藍者只看藍媒體，親綠就看綠媒體，如何整合？藍綠問題或許只是某些媒體為了收視率，或有不可告知的原因而造成的假象，但是親中媒體或中國政府宣傳網會希望台灣人民繼續聚焦在藍綠的衝突上，就容易挑撥了，只要讓台灣人自亂陣腳，就有機可乘了！我自己的好友群組一旦碰到政治話題，氣氛馬上就變了，難道老交情、純友誼會因為政治的色彩被畫上界線嗎？會因為選舉議題而被挑撥離間嗎？

大家都應該是中間選民，而不是任何黨派的鐵粉。我相信政治是可以談的，是可以在任何群組裏討論的，只要是理性對談，有何不可？

（作者為法國台僑）

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