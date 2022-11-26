自由廣場》從木棉花談新住民心聲

◎ 梁金群

一九九○年，我從馬來西亞到逢甲大學讀書，爾後結婚定居。時間飛逝，眨眼間竟已在臺中居住了三十二年！作為一個已「生根」臺中的資深「新住民」，臺中是我深愛的地方！

早期的臺灣新住民，多為「隱藏性」群體。我們為了迅速融入臺灣社會，不被歧視，唯有極力淡化自己的「他者」色彩，因此總是極力學好「國語」，掩飾獨特的外國口音。在求職時，則避免強調自己的「外國人」身分！然而，職場或生活中，仍處處充滿挑戰及排外思維。

請繼續往下閱讀...

直到網路時代的來臨，世界成為地球村，臺灣的社會風氣才逐漸開放，尤其「新南向政策」實施後，臺灣人對新住民的接納度開始上升。近幾年，透過東南亞語課程選修，多元文化教育得以落實，今天的臺灣社會，已轉變為一個高度包容異己，接納多元文化、自由民主的社會，令人欣慰。

然而，也有令我惋惜之處。我曾服務於教育界，曾遇見無數遭遇家暴及生活困境，急需協助卻求救無門的新住民姊妹。雖然新二代人數節節上升，新二代輔導措施卻仍未能完善，許多孩子因缺乏文化資本而學習成果落後。

這次市長選舉，雖然臺中新住民人口已逾六萬多人，盧市長卻依然沒有具體的新住民政見，令人失望！反觀蔡其昌副院長，透過其岳母陳蕙美女士成立的「木棉花」及「臺灣寶貝」協會，十多年來在海線地區投入新住民服務。包含生活、語言、創業及理財規劃，急難救助，還有新二代課業及才藝輔導，促進新住民交流，也建立了有效的支持系統。蔡其昌並承諾，若其入主臺中市府，將成立「新住民事務科」，落實新住民政策。

可見，「尊重多元」並非口號！「木棉花協會」深耕並照顧新住民的基礎，是平等對待、善意與尊重！

臺灣的「多元社會」從無到有的過程，得來不易！尊重多元與自由民主互為表裡；若沒有自由民主，對多元民族的尊重及善意也必然失去。

所以，我們一定要謹慎的運用手中的選票！我們是新住民，但如今臺灣是我的家。我不要這個家被共產意識所宰制！這是我的心聲，深信也是每個臺灣人的心聲。

（作者為逢甲大學博士班研究生，靜宜大學兼任研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法