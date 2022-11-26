自由廣場》平議性騷案與高虹安

◎ 劉進添

高虹安可說是這次選舉話題性最高的候選人。從男友Jack疑似在立委辦公室擔任人頭助理、要求助理回捐薪水作為辦公室「公積金」、財團董事長直接向高辦下指導棋，現在又爆出辦公室性平爭議。高虹安從一開始的否認、推諉、不知情，之後又被四叉貓爆料的錄音檔打臉，高虹安的態度竟是自稱很無奈、很無辜，擔心事情曝光後會衝擊自身，顯示出她不僅對於性平一無所知，更對受害者亳無同理心。

高虹安的辦公室主任遭助理指控性騷，結果受害的助理非但沒有得到應有的公允對待，反而遭女主管約談施壓，威脅受害者「老闆後面光那些法務也是有兩百、三百位啊」，甚至表示「因為助理職位較低，如果事情鬧大，就是助理要離職」。消息曝光後，高虹安先是堅稱自己「不知情」，最新錄音檔曝光直接打臉她。從錄音檔的對話可以聽到，高虹安向受害者說：「希望不要再一直有聽到這種奇怪的傳聞（性騷與霸凌）…」「我覺得很無辜…因為我們到底是哪裡做錯了什麼事情」。不只如此，高虹安還施壓當事人，強調雙方都沒有證據，希望這件事到此落幕，「但我只能警告妳說…我不要再聽到這些事情」。

請繼續往下閱讀...

其實高委員只要動動手指，上網查詢便能知道，《性騷擾防治法》大致上的概念，是指在違反他人意願情況下，做出與性或性別有關，讓當事人感到不舒服的行為。認定標準是：對方以文字、圖畫、聲音、影響或其他物品等方式，「損害到你的人格尊嚴」、或「使你陷入恐懼、感到敵意、被冒犯的情境」，或「不當的影響到工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活的進行」。法院在審理時，也會重視被害人的主觀感受。所以焦點會放在有沒有「損害被害人的人格尊嚴」，或是讓被害人「心生恐懼、感受敵意或冒犯的情境」。也就是說，當受害者「心生恐懼、感受敵意或冒犯的情境」，性騷擾就已經成立，不是高虹安說「不要聽到」或是「加害者有教化可能」就能一筆勾銷。

高虹安辦公室一再爆出勞資爭議，雖然她試圖把風向轉為「藍綠惡鬥」、「選舉奧步」，但無論是助理費回捐公積金的資料，或是受害助理遭施壓的錄音檔，都是內部流出的檔案，而且是從二○二○年高虹安上任不久後，就陸續出現的問題。當時應該連她也沒想到，自己兩年後會競選新竹市長，如果當初就有準備要參選，或許她也不會如此「真性情」地苛刻壓榨助理。說實在話，這樣的高虹安，誰能指望她一旦選上新竹市長後，會是個勤政愛民的父母官？

（作者為國會助理眷屬）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法