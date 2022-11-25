自由廣場》女人連線談選舉

曉明女中學生向您拉票

◎ 林子甯

臺灣史上第一次修憲公民複決，即將在明天登場。全國各地的高中生，都紛紛站出來向民眾宣傳十八歲公民權的重要性。我們站在路口，拿著自製的手舉牌、握著麥克風，不只是為自己的權益奮鬥著，更是為了讓臺灣擁有更美好的未來。

可能有人會認為十八歲太年輕，投票時容易被身邊的人影響，沒辦法獨立做出自己的選擇。但其實我們在高中的公民課上，學過基礎的憲法、民法、政府體制，以及媒體識讀等，已擁有足夠的民主素養與法律知識，能夠獨立思考。

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而且在一○八課綱的制度下，學生的自主學習能力提升，如果給予十八歲的年輕人一個投票的機會，我們就可以在實際投票的過程中，學習參與更多公共事務，關心更多的時事議題。

除此之外，臺灣百年來年輕人就總是帶領著社會不斷進步：一九二○年代日治時期，臺灣文化協會的一群年輕人在各地傳播新知，展開了思想啟蒙的時代；一九九○年的野百合學運、二○一四年的太陽花學運，也都是由年輕人主動發起。因此年輕人不只懷有理想與熱情，更擁有改變社會的行動力。

這次的修憲複決需要高達九六二萬張同意票才會通過，所以身為高中生，我想拜託大家明天為十八歲公民權投下同意票，讓我們一起用同意票創造臺灣的歷史！

（作者為曉明女中學生，臺中市民）

吃飯與投票

◎ 蕭素珍

稍早有一個在中國經商的富豪說：「民主不能當飯吃。」另一個企業家聽了回應：「沒有民主的飯很難吃。」這兩人的話題都脫離不了吃飯，古人說：「民以食為天」，臺灣諺語也說：「吃飯皇帝大」，可見吃飯是何等重要的大事。

第一句話說得沒錯，「民主」是個抽象名詞，的確不能當飯吃。第二句話表面在談吃飯，深層含義卻在說明民主的可貴。

在高壓統治國度，人民的思想被箝制，敏感話題被消音，沒有發聲的管道，民意無法傳達，講個話，還得留意特務的盯梢，搞不好人還被消失。疫情期間，封城封到百姓也「瘋」，民怨沸騰，試問：在黨意即民意的環境中生活，飯怎麼會好吃？

民主社會，只要不涉及人身攻擊、不散播不實言論，不侵犯他人自由，每個人都可以充分表達不同的意見。我國憲法保障，每個公民享有人身自由、居住及遷徙自由、言論自由、祕密通訊自由、宗教自由和集會及結社自由，這是專制獨裁國家所沒有的，是生活在高牆內的百姓無法想像體會的。在呼吸著自由空氣的環境下，享用添加了「自由滋味」的飯，當然好吃。

今日的民主不是憑空而來，而是多少前輩經歷無數次流血、流汗的過程，甚至犧牲寶貴的生命爭取來的。有前人的種樹，才有後人可乘涼，因此，請珍惜得來不易的民主，不要輕易踐踏它。值此選舉的關鍵時刻，請為「民主」投下神聖的一票 。

（作者為國中退休老師，台南市民）

我最害怕的是……

◎ 周寶華

政客，就是一種「狗咬狗一嘴毛」的人類生態，無法避免，也不需譴責。

再正直的人，也有不為人懂的黑暗面，有著不想和人分享的自我約束。一旦要投入政壇，則必需要有變成透明人的覺悟。

這些其實都不是問題，問題是不管任何黨派，若沒有「覆巢之下無完卵」的覺醒，那絕對會把國家毀滅。

我對任何黨派都沒有歧見。但是我最害怕的是，台灣飄著五星旗，寫著簡體字，沒有說話的自由，沒有窩在家裡看政論節目、隨便發表奇怪看法的快樂。

為了能繼續生活在自由民主的社會，我真的覺得，不必為了誰的政見煩惱，而是明白告訴自己，民進黨再爛，也不會把我們送給共產黨。這就是最好的理由。

只有讓民進黨執政，我們才不會有「覆巢之下無完卵」的恐懼。

（作者為家庭主婦，桃園市民）

我的首都願景與市長人選

◎ 方婉俐

在外敵環伺、全球供應鏈重組及天災人禍頻傳的關鍵時刻，誰能在此次台北市長選戰中勝出，攸關台北人的生活品質和國人安全。選民們務必仔細評估，選出一位具有行政能力、領導能力、前瞻格局、和中央部會有效協調的市長，打造台北成為亞洲最宜居城市。

三位候選人之中有一最不適任人選，他過去完全沒有行政經驗，只是一再以防疫問題攻防和政治顏色就想當選市長。他不知民間疾苦的成長經歷，讓市民們害怕未來是否重蹈當年馬市長做過的種種錯誤決策的覆轍，包括花巨資改建龍山寺和圓環卻導致繁榮商圈消失殆盡；沒有完整交通配套措施就開發內湖科技園區並將捷運文湖線改採中運量系統，以致該區長期塞車迄今；其團隊和遠雄議約大巨蛋營運權利金從二十八億多元降為零的弊案等等。

聯合國二○二一年全球幸福報告，台灣名列二十四，是東亞最快樂國家。台北市是全台政治中心、金融中心和學術重鎮，擁有比我國其他城市更佳的資源和人才，因此更有機會成為全台最宜居城市。經濟學人智庫評比二○二一年全球最宜居城市排行榜，紐西蘭奧克蘭居首，台北排名第三十三，其中台北教育力已超越新加坡、香港和首爾三大亞洲城市。除了中央打房價政策外，未來台北市長可透過適切的產業和科技政策，提供更多高薪無汙染就業機會，讓年輕市民買得起房子和願意生養，台北就有機會成為亞洲最最安居樂業的城市。

具體而言，台北有中研院、台灣大學、國家生技研究園區、內湖、南港和北投士林科技園區、台大醫院等八大醫學中心，是全台生技醫藥研發資源和人才最豐富的城市。台北市長若具有和中央合作的經歷及生醫相關人脈，應可快速發揮這些機構長期累積的研發能量，產生「群聚效應」，有效創造生醫科技產值，讓台北市成為亞洲生醫重鎮，我們的第二座護國神山。

此外，市府可積極應用新科技（人工智慧、區塊鏈、雲端運算、大數據與5G等）將全市醫療院所智慧化，改善醫護體系的效能，照顧更多病患又避免醫護人員過勞。再者，台北市是全台金融中心和中央政府所在地，如同美國紐約和華盛頓特區一樣，對資安有強烈需求，可發展高知識及無汙染的資安產業。更重要的是要有魄力更快速推動都更，解決台北建物超級老的問題（平均屋齡為三十八·九八年，居六都之冠。台北全部建物中有七成以上屋齡超過三十年）。在境外勢力試圖攻擊我們時，首都市長更要發揮堅毅領導能力，負起保家衛國的責任。

（作者為大學兼任教授，台北市民）

請南投縣民為子孫謀福

◎ 高珮華

南投已由國民黨執政十七年，國民黨籍李前縣長貪汙不法所得高達三千萬元，其中更有救災款項，任內甚至和身負侵台統戰任務的「習家軍」蔡奇過從甚密，刑期四百年，連中華民國都能建國三次了；現任林縣長則在議會公然拒絕疫調，還要求基層公務員不要回報中央，明明快篩口罩足夠，卻造謠中央配給不足，羞辱不同聲附和的公務員，儼然令縣議會成了林黨同伐異的一言堂。

縣府公辦一百三十場「感恩說明會」，尚未澄清支度何來？是否假公濟私為其輔選？又以市值三百元不鏽鋼碗作贈品、為其身兼「無薪特助」的兒子建豪宅，遭檢舉後非但不思反省，還公開羞辱勇於揭弊的參政青年沈姓候選人。拒絕被監督的林任內「養生館」林立、草屯四命之重大刑案更靠中央警政署長親自指揮破案，清廉在哪？宜居在哪？而林推薦的許姓參選人，市長任期內「公器私用」將市公所報告作為論文之爭議尚未釐清，其立委任內阻擋中央挹注南投的前瞻預算，暴力毆打不同黨立委；培養的三名參政子弟兵，張姓候選人擔任議員期間拿逢迎拍馬當質詢，洪姓候選人上週傳樁腳涉賄被捕，史姓中國籍候選人眷屬今年爆發涉入販毒，我們真的要讓行政及問政能力低落、缺乏法治素養的政客，親眷裙帶寄生縣府、蠶食本應為南投縣民服務的公共資源？

週六大選，於南投不只是終結惡政，更是保衛南投民主法治，抵抗中國以政、黑入侵縣治的前哨戰。懇請南投縣民為子孫謀福，能拉一人投票，就是贏回南投一票。

（作者現任教職，南投縣民）

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