社論》安全可協防 民主須自助

週末的九合一選舉，就外部而言，最為密切關注這場選舉的，恐怕是不懷好意的中國。圖為民進黨台北市長候選人陳時中團隊20日舉辦「疼惜台北．為愛而走」大遊行。 （記者羅沛德攝）

新冠疫情，銜接了兩年前的大選，以及週末的九合一選舉。有人說：這一場選戰是在中共二十大之後，台灣的第一場選戰，全世界都在關注。有人說：這次地方選成功，兩年後的選舉，才有可能下架民進黨。有人更直截了當說：有二○二二才有二○二四。諷刺的是，就外部而言，最為密切關注這場選舉的，恐怕是不懷好意的中國。

剛剛結束的某些國際會議，場邊的雙邊會談，包括各國領袖與習近平的會談，台灣海峽和平穩定的重要性，成為眾口同聲的主題。值得注意的是，其中幾場會議，係新冠疫情三年以來，多國領袖與中國領袖的首次會面。而面對習近平，新冠疫情的溯源調查，好像是個禁忌的話題。反倒是，上個月獲得權力空白支票的習近平更盛氣凌人。他以制定遊戲規則的口吻告訴拜登：台灣，是核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。核心還有核心，基礎還有基礎，這種話術西方恐怕無法翻譯！

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中國對台灣選舉，向來寄望協力者獲勝。不過，現在北京不像以往，宣佈「惠台政策」，隔海相助協力者。二十大結束至今，新的國台辦班子也還沒亮相。這種態度，或許可以理解成：一，北京知道台灣選民有自主性，不吃統戰甜頭那一套，它想幫助的對象，反而成為投票反指標；二，習近平對台獨、國獨都不抱希望，只想用武力威脅、經濟脅迫逼台灣就範。所謂的中國人自己的事、絕不承諾放棄使用武力，擺明了是想關起門來收拾台灣。無論台灣民意如何，無論國際干涉介入，他都會做好武力犯台準備。

這就令人想到香港的近例。一九九七之後，港人爭取雙普選，抗拒二十三條立法、送中條例，北京則一國進逼兩制。於是，利用全球深陷疫情、自顧不暇，趁亂制訂香港國安法、火速實施，把民主黨派、獨立媒體一網打盡。現在，不要說雙普選，連一國兩制都名存實亡了，五十年不變的承諾，消逝在風中。當年，鄧小平想用香港一國兩制誘拐台灣。幸好，李登輝高瞻遠矚，一九九二起立委全部由台灣人民選出，一九九六總統直接民選，在一九九七之前便讓台灣與香港的本質差異公諸於世，也讓台海現狀由「內戰」演進至「兩國論」。由此也可看出，英國當年處理香港主權問題，缺乏深思熟慮，且對中共政權認識不清。

話說回來，似乎可以這樣說，民主世界固然關心台海的和平穩定，不過，他們的焦點仍在於反對中國對台動武，台海發生動盪對全球經濟將帶來毀滅性的影響。烏俄戰爭，衝擊全球經濟、糧食供應，更提高了西方國家對台灣半導體供應鏈的憂慮。半導體去台化，又成為疑美論者新的扯皮。不論如何，大多數國家關切的是台海的穩定結構，在意的是維持全球經貿架構，因為這與國內的選舉息息相關，這是西方領袖共同的壓力。比起台灣的選舉，西方領袖更重視的是自己的選舉，這是現實。

不過，「民主與專制」正在較量，即將進入第十個月的烏俄戰爭，民主世界幾乎達成一致的共識：「遏制中國的最好辦法，就是烏克蘭最終獲得勝利。」所以，在印太前線扮演民主碉堡的台灣，我們自己必須釐清分際：一，中國對台灣武力相向，危及台海和平穩定，美國為主的西方不會置身事外。就如拜登所言，若中國進犯，美國會保衛台灣，我們對此保證過。北京協力者所謂的首戰即終戰、美軍不會來，實屬地緣政治的無知。二，有關台灣內部的民主運作，包括中央與地方的定期選舉，民主國家自然不會像北京那樣介入。甚而，拜登向習近平明確表達：「它（台灣）是獨立的，由它自己做決定。」這兩種不同的層次，提醒我們的抗中保台行動可以自助人助，但支持什麼人、什麼政黨來執政，要走向什麼國家願景，責任完全在我們自己。

專制中國意圖併吞民主台灣，作為中華民族偉大復興的起步，並非我們能夠控制的因素。由於影響地緣政治、區域安全、產業與武器供應鏈，民主國家不可能袖手旁觀。但對於台灣，國際也有無法控制的因素，意即，假使台灣選民支持中國協力者執政，合理化中國對台灣的統一進擊，將令西方失去協助台灣自衛的理據。萬一台灣民選的政權，與威脅台灣的北京，聯合反對國際干涉「中國內政」，不啻是台灣人民自掘墳墓。身為頭家，必須為自己的選擇負責，如果輕率投下選票，不僅自食惡果且將禍留子孫。

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