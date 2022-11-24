自由廣場》南投還在白色恐怖時代？

◎ 李昭賢

南投戲院是約百年的老戲院，更是南投市僅存的電影院。這次上映國片《流麻溝十五號》遭到抗議，不得已提早下檔。這樣的情形已經不是第一次了。之前南投戲院放映《時代革命》這部紀錄片，就讓戲院第三代接班人遭受各種謾罵，還不只一位長輩勸說道：「生意人以和為貴，應該人人好，不要攪和到政治，以免被貼上標籤，會影響到你們戲院的經營。」原來二○二二年的台灣，播放電影還有限制，有些片能播，跟政治有關的片就不能播。

為此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫在臉書發文感嘆，南投就是《流麻溝十五號》女主角「杏子」（以張常美為原型）的故鄉，沒想到如今南投戲院仍因恐懼而不得不將電影下架，某種程度上「黨國打手」的亡靈仍在台灣遊蕩，「白色恐怖還沒有完全結束」。

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此外，以往南投的選舉，幾乎都沒有太多激情的競選布條，國民黨候選人躺著就能勝選。如今，民進黨候選團隊貼出黑色布條，寫著大意是「還要讓南投繼續黑道治理嗎？」的字樣，很快地就遭到摘除。反觀國民黨攻擊民進黨候選人曾有竊盜前科的布條，處處可見。我們都知道不能隨意破壞競選的廣告布條，如果民眾去破壞，就會觸法。合理推論，應該不是民眾去摘除競選布條的。在這「藍到不行」的南投，可想而知是哪個陣營無法容忍不同意見的競選布條了。

難道南投真的還在白色恐怖時代嗎？

（作者為中興大學國際政治學博士，南投市民）

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