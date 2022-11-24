自由廣場》台灣工人不應該支持高虹安

◎ 周聖凱

作為一個台灣工人，支持高虹安是非常荒謬的事情。不僅僅因為高的辦公室制度，有嚴重違反勞動基準法的疑慮，至今未清。以其從政歷程觀之，高一開始就是因為郭台銘的推薦，才列入台灣民眾黨的不分區立委名單。高的後續言行，更是三句不離郭董，造勢大會高喊：「當選要完成郭董的願望」，顯然，高虹安不折不扣是郭台銘的代言人。

支持高虹安就是支持郭台銘，郭台銘是甚麼樣子的資本家呢？我們可以看到，富士康屢次發生工人跳樓爭議，被抨擊為血汗工廠時，郭答覆：「血汗工廠有甚麼不好？」面對抗議時，郭直指工運團體是：「垃圾、走狗。」被媒體問到是否支持勞工恢復七天國定假日時，郭表示：「台灣假太多了。」具足見，台灣人高工時、低薪資的過勞問題和青年貧窮問題，完全不在郭台銘的心中。

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作為一個台灣工人，如果因為民進黨砍七天國定假日、修惡勞動基準法而失望，如果因為通貨膨脹嚴重、貧富差距擴大而對民進黨不滿，渴望作出改變，而支持高虹安、支持郭台銘，結果很可能是將自己推往更地獄的道路。以郭台銘曾將管理工人描述為管理動物的統治邏輯來看，代表郭台銘的政治人物愈多，郭台銘的政治影響力愈大，台灣勞資不對等的政經結構，恐怕只會更嚴重、更血汗。

（作者為工人運動組織者，台中市民）

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