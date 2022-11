自由廣場》走了一隻貓熊後……

◎ 陳建志

台北市立動物園所飼養的大貓熊「團團」在上週六(11/19)由於腦部病變無法醫治,而由動物園醫療團隊予以安樂死,不可諱言這件事對讓許多喜愛貓熊的民眾十分感傷,但中廣董事長趙少康先生卻藉故發文批評蔡總統沒有在第一時間表達對團團之死的哀悼,並譏諷蔡總統去年曾對美國總統拜登的小狗過世發文而感到可悲。昨日中國官媒《環球時報》評論員胡錫進也跟進在個人推特上呼應趙少康的說法,聲稱許多台灣人皆以此為恥。從趙少康與胡錫進彼此先後呼應的現象,再次凸顯中共對我國的認知戰與煽動台灣社會討厭民進黨並挑起親中反美的情緒。

去年美國總統拜登飼養13年的愛犬「Champ」離世時,蔡總統曾在拜登總統的Twitter寫了這樣的留言"From one animal lover to another, I’m so sorry for your loss"意即「同為一名動物愛好者,我為您失去牠感到難過。」世人皆知,美國人向來愛狗如命,小狗在許多美國家庭中就如同家人般的存在,蔡總統對拜登總統的小狗過世發Twitter予以慰悼,就好似在拜登總統失去家庭成員時給予安慰。而選擇透過美國政治人物最常使用的Twitter發文,除了跳脫了官方聲明的窠臼外,也呈現出一份同屬愛狗之人的暖心關懷。當然,各國元首在彼此Twitter上的貼文向來就是國際外交的一種靈活手法,以美國對台灣的重要性,以及拜登總統多次表現力挺台灣的言論,蔡總統在拜登小狗過世之際暖心留言的做法,不但十分適切,亦有其必要。

有些人可能認為此事無關意識型態,團團可是明星動物,明星動物之逝總統怎能不表達哀悼?但為何2012年台北市立動物園的明星國王企鵝「美鳳」、「美香」死亡時,2013年高雄壽山動物園的明星台灣黑熊「小山」死亡時,或是2015年也是台北動物園明星的無尾熊「Coral」死亡時,當年怎麼不見趙先生要求彼時的馬英九總統發言表達哀悼?

其實動物園裡的每一隻動物都有可貴之處,也是許多人兒童時的美好回憶,動物園內的動物應不分貴賤。依趙先生的邏輯,團團之死就要求總統發言哀悼,那麼單單僅台北市立動物園平均每年就有超過100隻各式不同動物的死亡,再加上全台各地的公立動物園,那麼總統豈不是天天都得發表悼文?

說穿了,趙先生對蔡總統沒有在團團死後的第一時間表達哀悼感到憤怒,並故意拿拜登的小狗來類比,其主因顯然來自團團身上所象徵的意義,也就是說,當拜登的小狗代表美國總統的家人時,貓熊團團在趙先生心中則是類似中國在台灣的駐台代表,而台灣總統竟然在第一時間沒有對中國駐台代表過世表達哀悼,孰不可忍?這才是趙先生與胡錫進會如此嘲諷的真正原因。

回顧當年木柵動物園自中國取得兩隻貓熊的過程,我們可以看到這件事其實一開始起就是充滿政治算計的產物。拿貓熊當作外交籌碼送給各國,向來是中共慣用的手法。在中共的眼裡貓熊就是工具,對台灣則更加上了統戰的實質用意。首先,中共挑選在2005年中國國民黨主席連戰首次訪中後宣布將贈送台灣兩隻貓熊,接下來則在2006年透過央視所操作的票選活動,挑出「團團」、「圓圓」這種明示兩岸一家親,台灣和中國終需一統的名字。最後,刻意選在2008年馬英九當選總統後才正式贈送給台灣,以表示對台灣產生了一位親中領導人的另類賀禮。而為了迎接貓熊來台,台北市立動物園花費3億台幣鉅資打造貓熊館,連帶對其他動物所需的飼養與維護預算造成嚴重排擠。14年後的今日,趙少康惡人先告狀,指責蔡英文沒有認真哀悼貓熊之死,這種荒唐的指控,再次證明了這件事從頭開始就是一件在台協力者配合中共對台的統戰。總之,在趙少康與胡錫進的眼裡,台灣人不但不如趙先生這種高級外省人,不如胡錫進這種中國人,甚至也不如一隻四川來的貓熊。不過我們不用生氣,我們只需透過選票,一次又一次讓他們清楚看見台灣民意主流的選擇。

安樂死對團團是一份解脫,牠不但無需再忍受病痛之苦,也終於擺脫了這份被中共強行烙印在身上的工具符碼。但身為台灣人,我們可不要如團團那般任由人類擺佈命運,期盼國人能認清台灣就是台灣,勇敢自信地擺脫趙先生與國共兩黨意圖強壓在我們身上的一中符咒。

(作者為青平台諮詢委員)

