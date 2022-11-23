自由廣場》傾聽心聲 解決問題

◎ 蕭素珍

有一個在高師大就讀的雲林青年，日前去逛百貨公司途中，看到路旁的行道樹梢和枝幹掛滿閃爍的霓虹小燈泡，擔心危及樹木生長。回校後寫了一封信寄到高雄市長信箱，兩週後收到市政團隊的回信，不但意見被採納，而且在文末附上已拆除樹梢燈泡的公文。

看完文章，不禁對這位關心環境生態的學子豎起大拇指，也被整個市政團隊積極的的行動力感動。年輕人勇於表達、說出內心的擔憂，在上位者能傾聽並解決問題，這種雙向溝通是很重要的，也是社會進步的動力。

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「傾聽」是個重要的課題。在家庭中大人常說「囡仔人有耳無喙」，語出就把孩子到嘴邊的話塞住了，不讓孩子有表達的機會，如何渴望孩子將來敢言呢？不傾聽孩子的心聲，怎麼會有良好的親子互動呢？

在學校，學生的心聲、心事，老師如果能花些時間傾聽並及時處理，可減少許多不必要的紛爭，甚至可預防憾事的發生。課堂上的發問情境也一樣，每個學生站起來回答問題的情況都不同。有的對答如流，說理明暢；有的一起立就慌張不知所措，可能會說的答案因緊張而忘了；有的會回答，但表達能力待加強。做為一個老師，對於前者要適時給予讚許，後兩者要多點耐性指導、等待或傾聽，如此孩子被肯定、接納，才能快樂學習，老師也才能專心於教學工作，創造師生雙贏的局面。

在公司，老闆如果能多傾聽員工的心聲，了解其需求，並樂於解決其問題，相信公司的氣氛會很和諧，員工也會更賣力為公司付出。政府機關首長更要有傾聽、接納民意的雅量，並勇於承擔、樂於解決問題，才能贏得民心，這才是最佳的領導人。

（作者是國中退休老師）

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