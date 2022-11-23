自由廣場》（鏗鏘集）向世界發出正確的信號

◎ 李敏勇

台灣正進行九合一地方選舉，這是民主化台灣政治權力定期改選工程。由於轉型正義的不完全，台灣不像其他民主轉型國家，禁止威權時期政黨以原名、原組織參與選舉，中國國民黨藉民主化之便，仍然參與競逐。舊勢力的反動構造阻礙民主化的正常發展。

中國國民黨挾持的「中華民國」曾經是自以為是的「國民黨中國」，儘管民主化後的台灣「中華民國」已脫黨國化，但黨勢力仍在已不存在的「九二共識，一國兩制」口號中自我麻醉，也試圖麻醉國人。世界都知道，只有一些中國國民黨流亡殖民權貴或同路人裝睡。習近平不斷打中國國民黨黨棍巴掌，臉都紅腫，依然說「不痛！」。

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中國國民黨並不被習近平看得起，但台灣的「民主」是中國共產黨害怕的力量。這種普遍民主，不同於中國共產黨欺騙人民的「人民民主」，其實是中國共產黨以人民之名的專政。台灣的政治體制，中國人民不羡慕嗎？九七回歸的香港，一國兩制不到二十年，說變就變，集體領導的黨天下也變習天下了。台灣若不是中國人民的燈塔，也是習或中國共產黨的芒刺。

生活在台灣，對自由、民主、人權有憧憬的人們，要共同保護得來不易的這些價值。想想十六世紀，大英帝國在北美的殖民地人民經由獨立戰爭建立的美利堅合眾國，如何率先成為國民國家、引領君權帝國的立憲民主轉化，英美並成兄弟之邦。

儘管台灣也有國防力量，也有協防邦誼國家，但最重要的是珍惜民主價值的國民意志和感情。這一次選舉，正值中國習近平稱帝，又威脅不放棄武力犯台之際。選舉是台灣人民集體意志的顯現，要把選票投給堅持台灣國家立場，保護台灣國家地位的政黨候選人。台灣的民主化得來不易，大家要懂得珍惜。選票是台灣的有力武器，要向世界發出的嘹亮聲音。十一月廿六日這一天，台灣人民要用選票向世界發出正確的信號。

（作者是詩人）

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