自由廣場》（鏗鏘集）馬習穿同一條褲

◎ 王景弘

中國獨裁者習近平笑臉出訪，在印尼與拜登交鋒，自己軟肋畢露：在戰略大局上，他怕冷戰；對美中雙邊關係，苦求回到「正確方向」；對「台灣問題」肖想內政化，重定「反台獨」紅線。

拜登老神在在，把冷戰改名「競爭」，同意妥善因應分歧，避免「競爭」變成熱戰。他重申美國對台灣政策未變，反對片面改變現狀。中國聲明指他重申「不支持台獨」的承諾，但美方公開聲明未提。

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雙方叫陣，分歧仍深，重回舊路，凡事牽就中國的「友好關係」已不可能；習近平指控美國「掏空」一個中國政策，但「美國的」一中政策，精髓就在台灣「不是」中國的「內政」，不承認台灣主權屬中國。

戰狼外交註定習近平在國際場合孤單與逆勢，民主國家集體對抗中共獨裁體制，聲勢壯大，台灣是民主陣營的重要經濟與戰略資產，民主陣營正協同提升關係，強化對台灣的事實承認。

紅朝怕事實承認成為潮流，藉口裴洛西訪問，在台海軍演挑釁，否定台海中線，破壞地區和平穩定，徒增國際反感，美國與歐洲、印度軍艦刻意通過台海，強調「國際水域」的「自由航行權」。

台海現狀不容武力改變，已成民主陣營的共識。聯參會主席米利警告，中國犯台會造成解放軍的戰略崩潰；習近平不是瞎子，不可能看不見俄羅斯入侵烏克蘭挫敗的淒慘後果。拜登會後結論，他不認為習近平有急迫入侵台灣的企圖。

紅朝武嚇，目的在炮製台灣是中國「內政」的鬼話。馬英九幫「反台獨」，反對主權互不相隸屬之主張，與習近平穿同一條褲子。習皇企圖藉武嚇助選國民黨，以便併吞台灣。在台灣獨立地位日益獲事實承認之際，選民應唾棄認同一個中國的政黨。

（作者為資深新聞工作者）

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