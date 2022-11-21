自由廣場》苗栗人的光榮時刻

◎ 顧邦猷

再過一個禮拜，苗栗人將迎來光榮時刻，於此，心中充滿期待。

我們苗栗人最尊崇先總統 蔣公了，從小都要教小孩子觀察水裡的魚兒會逆流而游；所以雖然 蔣公曾經待過黑社會，但是他跟對了老大，自從追隨 國父之後，就算拋妻棄子，也要抱得宋家美人，進而躋身上流，人生由此逆轉勝。

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現在，我們苗栗縣的議長效仿先賢，縱使年輕時曾經誤入歧途，不小心割破別人的肚子；或踢了幾腳就令人重傷致死，那是死者太過虛弱；坐過黑牢，冤屈可比曼德拉；至於風流韻史就不用再提了，反正後來娶得賢內助，又跟對了老大，接班成為議長，現在更要競選苗栗縣長，產業不計其數，確實做到了逆流而上，成為新的好榜樣。

這才是真正的 蔣公繼承人！

如果當選縣長，我們就可以好好教導孩子：不管曾經犯過多大的錯，只要跟對老大，跟對政黨，就可以往事不用再提，繼續攪風攪雨。

苗栗人，好光榮！

謹此改編羅大佑的〈超級巿民〉，表達出身為苗栗人的殷殷期待：

曾經我們坐在後龍溪邊 看見染血的西瓜刀漂過眼前

小腸大腸通通都塞回去 只要跟對老大一切都沒問題

於是我們歡呼 親愛的苗栗縣民 偉大的苗栗縣

砂石永遠採不完 靠你這票投下去

（作者為中學教師退休，苗栗縣民）

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