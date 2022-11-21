晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》苗栗人的光榮時刻

2022/11/21 05:30

◎ 顧邦猷

再過一個禮拜，苗栗人將迎來光榮時刻，於此，心中充滿期待。

我們苗栗人最尊崇先總統 蔣公了，從小都要教小孩子觀察水裡的魚兒會逆流而游；所以雖然 蔣公曾經待過黑社會，但是他跟對了老大，自從追隨 國父之後，就算拋妻棄子，也要抱得宋家美人，進而躋身上流，人生由此逆轉勝。

現在，我們苗栗縣的議長效仿先賢，縱使年輕時曾經誤入歧途，不小心割破別人的肚子；或踢了幾腳就令人重傷致死，那是死者太過虛弱；坐過黑牢，冤屈可比曼德拉；至於風流韻史就不用再提了，反正後來娶得賢內助，又跟對了老大，接班成為議長，現在更要競選苗栗縣長，產業不計其數，確實做到了逆流而上，成為新的好榜樣。

這才是真正的 蔣公繼承人！

如果當選縣長，我們就可以好好教導孩子：不管曾經犯過多大的錯，只要跟對老大，跟對政黨，就可以往事不用再提，繼續攪風攪雨。

苗栗人，好光榮！

謹此改編羅大佑的〈超級巿民〉，表達出身為苗栗人的殷殷期待：

曾經我們坐在後龍溪邊 看見染血的西瓜刀漂過眼前

小腸大腸通通都塞回去 只要跟對老大一切都沒問題

於是我們歡呼 親愛的苗栗縣民 偉大的苗栗縣

砂石永遠採不完 靠你這票投下去

（作者為中學教師退休，苗栗縣民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書